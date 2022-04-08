熱門搜尋:
特首選舉 疫情 快速測試 恒指 烏克蘭局勢 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
特刊
2022-04-08 04:29:58
日報

消費券優惠特集｜低至5折網購時尚單品

分享：
消費券優惠特集｜低至5折網購時尚單品

其中Chloé在往年以Woody袋(圖右)成為熱話，萬用又百搭，到現在仍然大受歡迎。而本季度的Lolla編織袋(圖左)，鮮豔的編織設計，更顯手工藝和民俗風情。

Chanel、Loewe等多個歐美時裝名牌今季款式續走編織袋、托特袋和半月袋等設計調子，令女士愛不釋手。至於想入手價錢親民的小資手袋，也可以到外國網購平台搜羅心儀款式，而且更接受消費券支付方法，使用指定優惠碼亦可獲額外優惠。

春夏必備 編織袋
編織袋可以說是春夏必備，款色樸素清新，充滿異國風情。不少名牌如Saint Laurent、Loewe、Chloé，都有從迷你編織袋、水桶袋到托特袋的一系列編織袋，加上配搭皮革、金屬扣等更不失設計感。

消費券優惠特集｜低至5折網購時尚單品

Chanel 22(圖右)的菱格紋皮革配以Chanel標誌，設計簡潔卻吸睛；而Tory Burch(圖左)的托特袋亦受不少小資女和上班一族歡迎，價錢較親民，同時兼備美感。

大容量 托特袋
「迷你袋」熱潮興起已有一段時間，而今季各大品牌如Chanel、Valentino和Miu Miu皆推出特大袋款設計，外表華麗，內裡實用，同時更顯隨意，有著和迷你袋不同的魅力。
 

消費券優惠特集｜低至5折網購時尚單品 消費券優惠特集｜低至5折網購時尚單品

人氣不減 半月袋
半月袋或水餃袋從去年開始人氣飆升，仍然是本年趨勢之一。外形線條簡約俐落之餘，既時尚又具氣質。不少品牌推出半月形腋下袋，為經典腋下袋帶來不一樣的感覺。

接受消費券付款的外國網購平台

ZALORA─由即日起在網購平台ZALORA使用拍住賞Tap & Go或Alipay消費券，消費滿港幣$400，使用優惠碼「HKCSV」可獲額外八五折優惠；消費滿港幣$450，使用優惠碼「HKCSVZAL」可獲額外八折優惠(僅適用於ZALORA銷售的商品)。
Farfetch─網購平台Farfetch亦接受消費券，可以用拍住賞Tap & Go消費券付款，現有年終折扣季，可以即以低至5折優惠入手心頭好；亦可以在「Pre-Owned」二手區尋寶，絕對能找到不少經典手袋款。
ASOS─除了名牌，想輕鬆入手歐美風時裝，網購平台ASOS同樣接受消費券。另外運動品牌如Nike、Adidas、Vans、New Balance等在ASOS裡亦統統有折，有不少低至3折的貨品，學生更可以用限定9折優惠大手購入春夏時裝。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受