消費券優惠特集｜低至5折網購時尚單品

Chanel、Loewe等多個歐美時裝名牌今季款式續走編織袋、托特袋和半月袋等設計調子，令女士愛不釋手。至於想入手價錢親民的小資手袋，也可以到外國網購平台搜羅心儀款式，而且更接受消費券支付方法，使用指定優惠碼亦可獲額外優惠。
春夏必備 編織袋
編織袋可以說是春夏必備，款色樸素清新，充滿異國風情。不少名牌如Saint Laurent、Loewe、Chloé，都有從迷你編織袋、水桶袋到托特袋的一系列編織袋，加上配搭皮革、金屬扣等更不失設計感。
大容量 托特袋
「迷你袋」熱潮興起已有一段時間，而今季各大品牌如Chanel、Valentino和Miu Miu皆推出特大袋款設計，外表華麗，內裡實用，同時更顯隨意，有著和迷你袋不同的魅力。
人氣不減 半月袋
半月袋或水餃袋從去年開始人氣飆升，仍然是本年趨勢之一。外形線條簡約俐落之餘，既時尚又具氣質。不少品牌推出半月形腋下袋，為經典腋下袋帶來不一樣的感覺。
接受消費券付款的外國網購平台
ZALORA─由即日起在網購平台ZALORA使用拍住賞Tap & Go或Alipay消費券，消費滿港幣$400，使用優惠碼「HKCSV」可獲額外八五折優惠；消費滿港幣$450，使用優惠碼「HKCSVZAL」可獲額外八折優惠(僅適用於ZALORA銷售的商品)。
Farfetch─網購平台Farfetch亦接受消費券，可以用拍住賞Tap & Go消費券付款，現有年終折扣季，可以即以低至5折優惠入手心頭好；亦可以在「Pre-Owned」二手區尋寶，絕對能找到不少經典手袋款。
ASOS─除了名牌，想輕鬆入手歐美風時裝，網購平台ASOS同樣接受消費券。另外運動品牌如Nike、Adidas、Vans、New Balance等在ASOS裡亦統統有折，有不少低至3折的貨品，學生更可以用限定9折優惠大手購入春夏時裝。