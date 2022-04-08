消費券優惠特集｜低至5折網購時尚單品

Chanel、Loewe等多個歐美時裝名牌今季款式續走編織袋、托特袋和半月袋等設計調子，令女士愛不釋手。至於想入手價錢親民的小資手袋，也可以到外國網購平台搜羅心儀款式，而且更接受消費券支付方法，使用指定優惠碼亦可獲額外優惠。 春夏必備 編織袋

編織袋可以說是春夏必備，款色樸素清新，充滿異國風情。不少名牌如Saint Laurent、Loewe、Chloé，都有從迷你編織袋、水桶袋到托特袋的一系列編織袋，加上配搭皮革、金屬扣等更不失設計感。

Chanel 22(圖右)的菱格紋皮革配以Chanel標誌，設計簡潔卻吸睛；而Tory Burch(圖左)的托特袋亦受不少小資女和上班一族歡迎，價錢較親民，同時兼備美感。

大容量 托特袋

「迷你袋」熱潮興起已有一段時間，而今季各大品牌如Chanel、Valentino和Miu Miu皆推出特大袋款設計，外表華麗，內裡實用，同時更顯隨意，有著和迷你袋不同的魅力。

