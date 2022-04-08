消費券優惠特集｜買購物禮券？超市優惠合集

又要用於防疫用品，又想分配在娛樂、電器、美容等其他方面，未必人人都懂得最大化善用。當然要細至家品、食物都要精打細算，不少人都會以消費券購買購物禮券，少些使用限制，又可以延長使用期限。
百佳大手入貨超筍優惠
第五波疫情仍未平定，想外出消費但又想留家抗疫，百佳超級市場一次過滿足兩個願望。由即日至17日期間，於全線香港百佳門市買港幣$50百佳禮券滿港幣$2000送3張港幣$50優惠券(總值港幣$150)，每單交易最多可獲6張港幣$50優惠券一次。港幣$50優惠券可於下次購物滿港幣$100時使用，每次只限使用1張。百佳由即日亦推出多款精選產品買一送一，包括食品、飲品、消毒用品、日常用品等，平均不需港幣$15就可以購入維達袋裝面紙，可以用至抵價儲定糧留家抗疫。
屈臣氏抗疫物資獨家優惠
吃喝玩樂之餘，也要補充抗疫物資。屈臣氏由即日起至5月31日期間，於線下線上推出一連串消費券購物賞，於門店買滿港幣$188即減港幣$15、買滿港幣$368即減港幣$35、買滿港幣$668即減港幣$65；網店買滿港幣$668即減港幣$65。以Alipay HK或八達通卡登記消費券，更可賺取獨家購物獎賞高達港幣$460。在屈臣氏O+O線上線下享盡精選保健、美容、個人護理及抗疫產品港幣$280優惠，如買威露士、KH、NA、Centralin、王子菁華或紡優美產品滿港幣$149即減港幣$20。
一田百貨WeChat Pay HK限定優惠
春天天氣潮濕，除了使用吸濕劑和吸濕器，要避免寢具淪為細菌、黴菌和塵蟎天堂，寢具最好也是抗菌。近日有「寝具のおすすめ特集」，可以入購多款優質且抗菌的寢具，包括床褥、枕頭、床單套裝和除蟎用品。因應消費券，一田百貨由即日起推出低至3折的三大優惠，盡享電器、廚具和嬰兒用品等產品優惠。即日單一發票購買一田現金禮券每滿港幣$1,000，即可換領「港幣$110超市現金優惠券」；低至3折買齊生活家品，最大化善用消費券；於WeChat Pay HK發放6萬張優惠券，合共總值港幣$150萬，以WeChat Pay HK申請消費券就要留意相關消費券頁面。
city'super AlipayHK限定優惠
city'super及LOG-ON都是港人常逛的大型生活專門店，入手不少外國進口食品和多元化生活雜貨。而即日至5月6日，City Super集團同時推出「消費券加碼賞」，super e會員購買city’super或LOG-ON$1,000購物禮券，並憑四大消費券平台付款，即可獲贈港幣$100電子禮券，最多可享高達港幣$500獎賞。以AlipayHK登記消費券，更可領取一系列限定禮遇：於city'super單一消費淨值滿港幣$800可獲港幣$60折扣優惠；於LOG-ON單一消費淨值滿港幣$400可獲港幣$30折扣優惠；於cookedDeli by city'super單一消費淨值滿港幣$68可享9折優惠；於FusionDeli by city'super單一消費淨值滿港幣$120可享85折優惠等等。