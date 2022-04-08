消費券優惠特集｜$5000買到咩？ 盤點新潮Gadget

平時儲下的購物清單越來越長？消費券到手，終於可以去舊迎新，亦絕對是入手之前未捨得買的電子產品的絕佳時機！
豐澤網店推出快閃1折搶購
iPhone 13 Pro
松嶺綠色僅$849.9
豐澤門市及網店精選超過1,000件筍貨低至22折優惠，包括LG 48吋A1 OLED電視、Zenox水墨系列電競椅等。但最吸引一定是網店限定推出快閃1折抽籤搶購熱賣產品，熱搶產品包括iPhone 13 Pro 128GB(松嶺綠色)、任天堂Switch (OLED款式)。若以iPhone 13 Pro 128GB官價$8,499計算，1折優惠後為$849.9，非常划算。
值得一提，1折優惠於早上10時於網店準時開搶，每三日更新產品列表及發放登記抽籤程序一次，只限已登記會員參與。
電器幫精選
人氣家電限量閃購
投身Wi-Fi 6世代僅$999
輕電器網購平台—電器幫ElecBoy由即日至11日期間，舉行「會員限定閃購日」，每日精選5件人氣產品進行限量閃購，包括：
4月8日 CARRIER負離子抽濕機(型號DC-19DA-X)19L 會員閃購價$999 (建議零售價$2,880) 限量5件
4月9日
NETGEAR RAX50 Nighthawk AX5400 Wi-Fi 6 AX路由器 會員閃購價$999 (建議零售價$1,938)
限量5件
4月10日 Marshall Emberton藍芽喇叭 會員閃購價$999
(建議零售價$1,499) 限量5件
4月11日 Tanita BC-545N四肢測量體組成磅 會員閃購價$999 (建議零售價$2,600)限量5件
升級版Dyson Airwrap
解決香港頭號頭髮問題
Dyson貴為家電界龍頭品牌，其產品令人愛不釋手，尤其大獲好評的Dyson Airwrap最近推出升級版，名為Dyson Airwrap多功能造型器。該升級版最強賣點是解決香港女性髮質問題，不會損壞頭髮之餘，同時令頭髮看起來健康有光澤。同時，升級版亦增加多件多功能造型器，例如過往需要兩個造型髮捲配件達至的造型效果，現融入一個配件中，用家可以一氣呵成打造外捲或內彎等波浪曲髮造型。另外，全新設計康達抗毛躁風嘴則集兩大配件功能於一身，用家只需輕按開關，Dyson Airwrap即變成風力強勁的風筒，吹乾頭髮並隱藏毛躁髮絲。定價$4,480。