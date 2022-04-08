消費券優惠特集｜$5000買到咩？ 盤點新潮Gadget

平時儲下的購物清單越來越長？消費券到手，終於可以去舊迎新，亦絕對是入手之前未捨得買的電子產品的絕佳時機！

豐澤網店推出快閃1折搶購

iPhone 13 Pro

松嶺綠色僅$849.9

豐澤門市及網店精選超過1,000件筍貨低至22折優惠，包括LG 48吋A1 OLED電視、Zenox水墨系列電競椅等。但最吸引一定是網店限定推出快閃1折抽籤搶購熱賣產品，熱搶產品包括iPhone 13 Pro 128GB(松嶺綠色)、任天堂Switch (OLED款式)。若以iPhone 13 Pro 128GB官價$8,499計算，1折優惠後為$849.9，非常划算。

值得一提，1折優惠於早上10時於網店準時開搶，每三日更新產品列表及發放登記抽籤程序一次，只限已登記會員參與。