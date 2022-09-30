消費券食買玩著數推介 各大商場激筍優惠情報

期待已久的第二期消費券將於明天發放，集吃喝玩樂於一身的大型商場就成為市民爭相消費的好去處。各大商場紛紛推出多重優惠吸客，鼓勵市民於國慶及重陽節期間消費購物，立即一覽最新的商場優惠，以最筍優惠入手心頭好，買盡長假期！

V Walk、V city

爆買爆賞第三彈

大送$300萬消費禮遇 西南九龍區及屯門旗艦購物商場V Walk及V city再度推出「消費券爆買爆賞第三彈」，送出超過HK$300萬消費禮遇，再加上感謝祭震撼折扣，變相享有雙重回贈優惠！消費券發放首天，The Point會員以合資格之儲值支付工具即日消費滿HK$2,000，即可換領總值HK$3,000的指定商場及商戶贈券/禮券，賺盡150%瘋狂回贈。另外，由10月2日起至10月31日，The Point會員以電子消費券即日消費滿HK$2,000，即可換領總值HK$2,000的指定商場及商戶贈券/禮券，同時賺取會員積分，盡享雙重獎賞！

荃灣廣場、新達廣場

推加碼消費賞 新鴻基地產旗下的荃灣廣場於明日起至10月31日，加碼推出逾HK$170萬「勁賞消費」食買玩三大消費禮遇：「三大升級獎賞」、「好賞食」及「循環賞」，最高可享HK$2,360獎賞，還有免費品嚐香江花月特色火鍋、暢遊挪亞方舟以及享用下午茶等體驗。同期，大埔新達廣場亦會推出「歡樂食買賞」及「好賞．同遊」禮遇，當中備受矚目的是「即抽即中日日賞」，有機會贏取Samsung Galaxy Z Flip 4、Dyson三合一甲醛暖風空氣清新機、OGAWA叻叻鬆及其他豐富禮遇。此外，消費滿指定金額，即可獲最高HK$700商戶電子贈券及獨家日式餐飲體驗。

朗豪坊LP CLUB

獨家專享三重美容優惠 朗豪坊將推出LP CLUB會員獨家專享三重美容優惠！由即日起至10月31日，於場內非美容商戶以電子支付工具累積消費滿HK$1,000，參加並完成限時任務，即可獲贈HK$100 LANGHAM BEAUTY禮券及店內之美容品牌指定禮品1份。此外，於場內美容商戶以電子支付工具累積消費滿HK$1,500，參加並完成限時任務，即可獲贈高達HK$320 SABON精選套裝或指定禮品1份。另外，朗豪坊亦聯同場內16間美容商戶提供多款皇牌美容或化妝優惠套裝，低至近半價讓LP CLUB會員獨家選購。