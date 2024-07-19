消費著數熱爆商場 日夜繽紛 玩樂浪接浪

MOKO新世紀廣場將巴黎比賽場地內的熾熱氣氛「移師」旺角，聯乘本地插畫家Cuson以法國的標誌性紅、白、藍三色打造【MOKO x Cuson 最強運動聯「萌」】，除設有打卡位、互動遊戲及插畫展外，現場更設The Point會員專區，換領入場證即享於中庭近距離觀看多場焦點賽事直播。而8月9日起一連四個周五呈獻「TGIF Busking Night」、另於即日起場內餐廳惠顧晚餐即享「夏日晚市100%回贈」及於指定日子舉辦「獎牌激戰直播夜」，與大眾直擊乒乓球、羽毛球及場地單車等多場大熱獎牌賽。商場亦推出3大「運動應援禮遇」，提供運動員專享優惠及「Summer Highlight」消費賞等，透過沉浸式的運動、藝術、音樂及購物全方位體驗。

置富Malls旗下多個商場與大眾全情投入，邀請韓國國民級可愛代表Kakao Friends化身「Sport Mania萌爆健兒運動會」，Ryan、Apeach，仲有流浪小貓CHOONSIK春植等炮製大萌動打卡裝置，包括：馬鞍山廣場「⁠至“萌”奪標田徑場」、天水圍+WOO嘉湖「“萌”動劍擊體操館」、紅磡置富都會「“Swim-萌”激鬥水運會」及置富第一城「網球乒乓大“萌”鬥」。即日起Fortune+會員凡於置富Malls旗下指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿800港元，包括700港元或以上的電子貨幣、或到Fortune Malls App使用Point+即可換領Kakao Friends至萌春植毛巾斗篷；同樣玩法，於8月10日起累積消費滿500港元，包括400港元或以上的電子貨幣，則可換領Kakao Friends夏日出遊水樽連袋。

荃灣廣場全方位延續熾熱的運動氣氛，由即日起至8月11日期間，於L1中庭設「輕功水上飄競技樂園」繽紛充氣裝置，讓小朋友盡情跑跑跳跳、穿梭於七彩的障礙物、沉浸在夢幻的波波池裡，以及在像真度極高的水面上體驗有如輕功大師般水上滑行的快感。又聯乘KIDS FIT舉辦「全港兒童追逐運動會」，包括L1中庭的追逐運動體驗、L5空中樂園的戶外親子充氣障礙賽，集跑步、捉迷藏和障礙賽元素於一身的多元競技運動。商場更夥同葵芳新都會廣場合作，顧客只要穿著運動服飾+憑任何荃葵青區內任何電子貨幣消費發票，即賞「荃灣廣場x新都會廣場50港元人氣運動服裝或潮流服飾贈券」乙張；鼓勵夜消費，即日起於荃灣廣場食肆消費滿200港元，即獲得一張30港元餐飲贈券，逢周一至四晚上6時後，額外多賞一張30港元餐飲贈券及戲票買1送1雙重優惠。

朗豪坊於4樓通天廣場以及於13樓加設高清大電視，全天候直播精彩重點賽事，全城為香港運動員集氣加油。讓大家更貼身投入運動氛圍，商場將於7月25日至8月11日期間推出「敢『動』夏日」三重消費賞，包括運動服飾消費「3X積分獎賞」賺盡即可換領100港元商場電子現金券、逢周四75折搶購100港元運動服飾電子現金券，以及聯乘場內指定餐廳推出「French Fries星期五」，於13樓Smokehouse Bar & Grill、Tonic或THE SKY BAR享免費指定薯條一客，邊食邊為港隊打氣。

全城集氣齊撐港隊，恒基地產推出【Breaking New Ground突破恒常界限】活動，MCP新都城中心及MOSTown新港城中心聯推焦點賽事直播狂歡派對、星級運動員體驗工作坊、運動狂熱表演、運動員相片展覽及大型運動主題商場裝置共5大盛事。在運動會舉行期間，除了MCP CENTRAL(新都城中心2期) L1天幕廣場巨型電視屏幕外，MCP DISCOVERY(新都城中心3期)L1天幕廣場亦為活動特別增設逾300吋巨型電視屏幕供直播賽事；MOSTown新港城中心與電視台合作全天候播放多項焦點賽事。而逢周末，MCP新都城中心更邀請不同團體，包括韓國跆拳道雙龍館、卓藝舞蹈學院、柏斯音樂以及Stunning Rope Skipping Club，舉行一連11場動感十足的演出；兩大商場亦舉辦劍擊與空手道運動工作坊，只要是H•COINS會員即可指定消費換領工作坊名額。

香港仔中心「睇好香港隊」運動嘉年華

2米高「法鬥應援團」萌爆力撐

香港仔中心舉行「睇好香港隊」運動嘉年華，2米高「法鬥應援團」化身成體育健將，帶來「法鬥運動大本營」及「法鬥四環隧道」等兩大打卡位。凡於商場以電子貨幣消費滿200港元或以上，憑最多兩間不同商舖之即日有效機印發票連同對應之電子貨幣付款存根，即可換領「我要衝刺競技賽」遊戲券，體驗劍擊或單車快感，每位完成挑戰的參加者更可獲得「虛擬世界睇好你」體驗券，透過最新混合實境智能眼鏡「睇好」香港隊。活動期間，以電子貨幣即日消費滿200港元或以上，更可換領精美「手指滑板」，以手指模仿雙腿大玩花式。

日期：即日至9月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：香港仔中心露天廣場、2期2樓及4期地下