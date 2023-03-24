深圳一日遊｜WeChat Pay HK全程港幣付款攻略

想去深圳吃喝玩樂但沒有人民幣？解決方法非常簡單！WeChat Pay HK現已支援超過100萬內地商戶，即使用戶沒有內地手機號碼或內地銀行戶口，都可以直接用港版微信支付 WeChat Pay HK 電子錢包於內地付款。WeChat Pay HK 自動將人民幣標價轉為港幣，方便用戶從已綁定的香港銀行賬戶或香港信用卡直接付款，全程免手續費。而且，內地餐飲商戶基本上都透過小程式取票、點餐、付款一條龍，只需把商戶小程式收藏起來，下次就能快速開啟。 3 大人氣飲品店推介 阿嬤手作 主打手作健康飲品，例如芋泥現蒸現調，不用冷凍芋頭半成品；果醬用新鮮水果手工熬制，不用半成品；麻糬用糯米手工熬煮，不用預拌粉。由於此店為超人氣排隊店，強烈建議提前一至兩小時前透過小程式預訂，省卻現場等待時間。最新產品為岩韵玫瑰。

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奈雪的茶 在奈雪出現之前，內地沒有茶飲品牌同時售賣兩款產品。創辦人希望在茶飲店喝茶，能有食物與之搭配，因此奈雪主打「一杯好茶、一口軟歐包」。最有名的是新鮮水果茶及各款軟歐麵包。想減糖不減甜的，亦可選擇0卡羅漢果糖。最新產品有櫻花生酪拿鐵。

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喜茶 創立於2012的喜茶，以芝士奶蓋茶起家，以往奶茶行業大量使用粉末，喜茶改用新鮮牛奶、芝士等柔滑的食材，將茶的苦澀味中和。最新產品為超多肉芒芒甘露。

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3 大人氣餐廳推介 海底撈火鍋 以免費服務見稱的海底撈，深圳價錢比香港便宜一大截。一連串免費服務包括：美甲和手部護理；等位期間為顧客準備各種零食/水果/遊戲；免費照片打印；國粹變臉表演；融合中華武術的撈麵表演；皮鞋擦拭；部分門店更設有兒童遊樂園，並有專人陪同。如此週詳的服務，點都要一試。使用小程式，可以預先訂座、排隊拿號、到店自取、外賣上門。

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探魚 品牌口號：爽麻無限 開心吃魚。探魚以川菜料理方式專攻烤魚，最出名的是重慶豆花烤魚。烤魚融合醃、烤、堂燒、涮等多種烹煮手法，達至魚肉糯軟、魚味麻辣。魚類以外，亦有其他串燒及主食提供。探魚第一家店，就在深圳海岸城。使用小程式，可以現場點餐、排隊拿號、外賣上門。

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陳鵬鵬鹵鵝飯店潮汕菜 以秘製鹵水滷製鵝肉，以新鮮出爐，無味精，不隔夜為主打。品牌後來升級為潮汕菜，提供更多潮汕地道美食，包括椒鹽九肚魚；金不換炒薄殼米；潮式蠔餅；潮汕海鮮砂鍋粥。使用小程式，可以堂食、外賣、零售商城。

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3 大內地交通推介 滴滴出行 深圳叫車費用比香港便宜一大截，點對點到達方便得多，15分鐘車程一般只需20至30元。

方法: WeChat > 發現 > 小程式 > 搜尋滴滴出行 中國鐵路 12306 app 高鐵西九龍站出發，去福田站只需14分鐘，可用香港手機號碼註冊

方法: 下載鐵路12306 app，付款時點選微信支付，可自動使用 WeChat Pay HK 付款 環島中港通直通巴 跨境巴士由香港各區直達深圳灣口岸、深圳寶安國際機場等地

方法: WeChat > 發現 > 小程式 > 環島中港通官方