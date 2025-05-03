深圳湾进出！屯元隐世一日游 褓姆级打卡攻略 感受浪漫出片

逛厌了香港市区？想来一趟小镇风情？如果经深圳湾口岸来港，搭乘巴士沿西部通道(选B3X到屯门市中心或B2到元朗港铁站)，不到30分钟即可直达屯门和元朗。这个由轻铁连接，富有人情味的宁静小区，不受市区繁嚣束缚，解锁崭新玩法。建议假日上午坐「屯门发现号」寻找港产片《幻爱》名场面、到蓝地壁画村看日系动漫风、屯门市广场疯狂食买玩；下午换乘轻铁元朗线寻访南生围婚照胜地，记得黄昏留在大马路日落桥拍下醉人落霞，为浪漫之旅添上诗意！

上午屯门篇： 乘假日专列 感受屯门小镇风 港铁推出周末及公众假期限定的轻铁旅游专列「屯门发现号」循环行驶，车程约1小时15分钟。专列车身以色彩缤纷的手绘插画，车厢内外描绘屯门独一无二的文化景观。设有全日任乘一日券仅50港元，头班车10:15于屯门市中心站开出，途经兆康至三圣等12个特选轻铁车站。 行程包含众多打卡景点，包括兆康站附近的「港版河津樱」、位于富泰邨明渠的宫粉羊蹄甲粉红花海河畔美景、山景南站巨型猫猫涂鸦、屯门码头站对开漫步蝴蝶湾防坡堤，寻找港产片《幻爱》取景地「幻爱桥」浪漫打卡等。中午在市中心站下车，到屯门市广场疯狂食买玩，然后下午动身往元朗出发。

下午元朗篇： 元朗南生围大暴走 乘「屯门发现号」于兆康站换乘往元朗的轻铁路线，途中可在蓝地站下车，见到屯门新村牌坊沿村路入村走大约5分钟，就会看到网络人气动漫卡通壁画！打好卡转往元朗终站，G2出口落行人天桥左转，于朗日路右转入旧墟路。跟大路而行，右转入山贝路。越过小巴站后于山贝河畔左转。经过几间村屋后，便会到达港产大片《黑社会》取景地的南生围，除了可一尝香港唯一横水渡付费过河外，还可以到访网红打卡和婚照胜地「婚纱桥」。预备好你的手机，随便拍都是点赞大片。回程记得在连接YOHO商场圈的大马路「日落桥」等待迷人日落，晚上到YOHO MALL晚饭，再乘巴士回深圳湾口岸。

太兴叉烧

太兴 拥有35年传统港式烧味经验的太兴，有烧味天王称号。皇牌烧味产品以自家秘制酱汁腌制，配合专业现代化烧制设备，全线分店现场烧制，蜜汁渗入叉烧之中，入口香甜软腍，微微「燶边」更添迷人焦香，带来色、香、味多重享受；菠萝咕噜肉以脢头猪肉炸香而成，配以茄汁、醋等制成的咕噜汁，酸咪咪很开胃，特别受顾客欢迎。 地址：屯门时代广场南翼1楼16号 电话：2404 0809

草莓香草蜜糖砖块

茶木‧台式休闲歺厅 茶木TEAWOOD走清新休闲路线，为顾客提供优质地道的台式料理，歺厅招牌菜式包括草莓香草蜜糖砖块，软滑雪糕加上烤得香脆的自家制吐司，试一口就无法抗拒！主食如TeaWood红烧牛肉面，阔身挂汤弹牙面条是自家每日制作，配上炆得香浓的牛肉块，再加一杯菠萝水果绿茶，满足度极高！ 地址：屯门市广场一期三楼3205号 电话：2648 0288

招牌心肝宝贝粥

靠得住粥面小馆 靠得住供应各式粥、面、糭等传统港式美食，自2011年以来，连续7年获米其林指南评为「米其林推介食肆」，更于2018年起连续8年登上《米其林指南香港澳门》「必比登推介食肆」，是首间获此殊荣的粥店。招牌菜式包括心肝宝贝粥、靠得住咸肉糭及招牌鲜虾云吞面等。多年来以自家鱼汤粥底驰名，做出粥底绵密与鲜味兼备，实为治愈系美食。 地址：屯门市广场2期1楼39号 电话：2806 3178

豉汁白鳝煲仔饭

点煲 首创选用备长炭烧焗炮制煲仔饭，透过强劲而稳定的火力锁住食物原汁原味，炭火更让饭粒平均受热，炭香扑鼻，饭焦薄脆。除了受欢迎的经典煲仔饭，更别出心裁，加入以沙巴龙趸、芝士配搭樱花虾、金蚝，等崭新组合作为主打的创新口味，加上多款自家制的煲仔菜、备长炭火烧鸡及明火靓汤等特色美食，深受新一代和小家庭喜爱。 地址：屯门市广场1期1楼1101号 电话：2303 0809