減息期投資洗牌 股票+債券 穩健爭回報

耀才證券研究部總監植耀輝

金利豐證券研究部執行董事黃德几

宏滙資產管理投資總監郭家耀

十一國慶日，適逢踏入第四季，正是投資者檢視部署，為今年投資爭取更高收益的最佳時機。聯儲局大手下調50點子為減息周期掀開序幕；全球央行包括人民銀行紛紛順勢減息放水。有基金預料，今次是一個達200點子的減息周期，但在諸多變數包括美國通脹會否反彈、地緣政治衝突未穩下；投資者調整策略也宜穩守突擊。am730為讀者邀請了不同專家，提供既守又攻的策略，希望幫讀者增加第四季回報。 適度進取 港股尋寶，目標在最後一季達10%回報 或者，投資者已成為港股「塘邊鶴」一段時間，不過在美國減息趨勢下，港股料迎來新機會。宏滙資產管理投資總監郭家耀認為，由於利息還有再減空間，企業資金成本下降，有利港股氣氛；特別港股中債務沉重的股份；其次，人民幣轉強對中資股走勢也有幫助。他預計第四季港股有望追落後。 事實上，上周中央連環推出振經濟措施，立竿見影，令股市氣氛大振。不過，要振興體量龐大的中國經濟，大量具體政策和細緻落實執行，仍是關鍵。金利豐證券研究部執行董事黃德几和耀才證券研究部總監植耀輝不約而同關注，從過往數據中，顯示內地經濟問題不少，或成為左右大市升勢關鍵。

在利好和觀望中，3位資深投資人為讀者各推介一隻股份，務求穩中求勝。 耀才證券研究部總監植耀輝 中移動(941)

原因：減息預期下高息股料可吸引資金追捧，加上中移動基本面不俗，過往派息亦穩定，可候70元買入作中長線持有，目標80元，不設止蝕位。 金利豐證券研究部執行董事黃德几 新秀麗(1910)

原因：公司將會雙重上市，並以美國為主要上市地，料可提升估值，業績也有望改善；股價未必會失守上次低位16.78，大概在10天線18元邊，小注吸納；跌穿買入價10%止蝕。 宏滙資產管理投資總監郭家耀 紫金礦業（2899）

原因：股價早前調整不少，但金價近日已經破頂，而內地經濟有望受惠新一輪刺激政策，基本金屬需求，有望反彈。紫金產量增長一直理想，加上金屬價格回穩，可考慮在15.5元水平買入，上望18元，止蝕位在14元。

阿里巴巴

穩中求勝 企業債料跑贏定存 望有升有息 美國9月減息，被視為減息周期開始；即有一段時間息口將會向下，令過去幾年不少港人愛用的定存銀行策略，回報下降。東亞聯豐投資定息投資部首席投資總監曾倩雯認為，今次的減息周期，料在3%至3.25%才會停止，即減息達200點子。 她指出，目前投資環境仍有諸多不同風險，包括息口變動、地緣政治、美國經濟是雨是晴、關稅戰等。債券是穩健的投資工具之餘，配合因為減息周期而觸發的資金流動改變，可以締造一個穩守突擊的策略。她看好三大類型的債券： 1.短期之選：

環球短期美元企業債

考慮到企業債可享有比美國國債較高回報，而在目前投資環境大致平穩下，投資評級的企業債違約風險根本不高；與此同時，在1年內的企業債，因為時間短，即便投資市場比如美股有大波動，債券的信用價差(credit spread)引發的波動卻比較少。可謂是一種類近定存的穩定，卻比定存和同年期美國國債更高回報的選擇。 2.中長期之選：亞洲地區美元企業債

曾倩雯指，亞洲地區企業不少傾向以本地貨幣發行債券，願意發行美元債券者較少，所以，一向有點供不應求。她看好亞洲企業債，一則是因為亞洲地區經濟向好；另則是過去幾年，這些地區企業的美元債受到美國國債對資金的虹吸作用，未算受到熱捧；在美息轉向下，這些債券表現有機會追落後。她最看好的三個地區包括內地、南韓和印尼的企業債，這些地區有能力發美元債的公司都有一定質素；如中國互聯網平台公司京東、阿里巴巴等美元債，他們有強勁現金流，防守性相當高；又如南韓的金融公司、印尼的半國企企業等，債券都相當優質。 3.亞洲地區的貨幣債券

考慮到美息和美元向下，她認為亞洲某些地區的貨幣債券也是值得投資，比如經濟正在改善的印尼、馬來西亞和日圓債券，投資得宜隨時有升有息，但此類債券散戶不容易直接買賣，操作難道也比較高。

她同時強調，即便在比較平穩的債券投資，投資者仍應該適度分散風險，會更為穩健。

美國減息 我還要留意甚麼？