渣打私人分期貸款 專人即日跟進申請 回贈高達9000元

無論遇到資金周轉問題或是要清還高清卡數，渣打銀行的私人分期貸款或結餘轉戶計劃，都可助你輕鬆解決，計劃不單手續費全免，貸款利率更低至1.65%，並提供高達9,000元現金回贈，助你解決周轉煩惱。

只需年港20歲或以上，每年固定收入達96,000元或以上的香港永久性居民，可申請渣打私人分期貸款。計劃提供高達月薪18倍的貸款額，並設長達60個月還款期可供選擇，如選擇12個月還款期，貸款額可高達250萬元*，選擇24個月至60個月還款的申請人，則可借款高達200萬元*。貸款利率更低至實際年利率1.65%。(*以較低者為準)

高達9000元回贈 客戶更輕鬆

由即日起至2023年1月8日，成功申請渣打分期貸款或結餘轉戶計劃，並於2023年3月31日或以前提取400,000元或以上之貸款，並選擇24個月或以還款期，便可額外獲1,000元現金回贈。經網上申請，可享高達7,000元現金回贈（適用於24個月或以上的還款期），如選用12個月還款期，則可獲300元現金回贈。另全新客戶及選擇36個月或以上還款期，亦可額外獲1,000元現金回贈。