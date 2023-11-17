港大工程碩士課程 培育領袖引領未來

作為香港大學創校學院之一，港大工程學院設有5個學系：土木工程系、計算機科學系、電機電子工程系、工業及製造系統工程系，及機械工程系，合共超過3,000名碩士生。港大工程學院享譽高等教育界，其畢業生深受業界青睞。

港大工程學院提供11個碩士課程，當中8個為工學碩士學位課程，範疇包括：土木工程、電機電子工程、能源工程、工業工程及物流管理、機械工程、屋宇設備工程，創新設計與科技及微電子科學與科技；其餘3個理科碩士課程為計算機科學、電子商貿及互聯網工程，以及金融科技與數據分析課程。其中工學碩士（屋宇設備工程）及理科碩士（計算機科學）均為大學教育資助委員會「指定研究院修課課程獎學金計劃」2024／25學年的合資格課程。另外，學系將提供豐厚的入學獎學金予在港大修讀全日制或兼讀制碩士的優秀學生。