港大工程碩士課程 提升專才競爭力

港大工程學院提供10個碩士課程，當中7個為工學碩士學位課程，範疇包括：土木工程、電機電子工程、能源工程、工業工程及物流管理、機械工程、屋宇設備工程，創新設計與科技；其餘3個理科碩士課程為計算機科學、電子商貿及互聯網工程，以及金融科技與數據分析課程。其中工學碩士（屋宇設備工程）及理科碩士（計算機科學）均為大學教育資助委員會「指定研究院修課課程獎學金計劃」2023/24學年的合資格課程。

香港大學（港大）工程學院於1912年成立，為港大創校學院之一。工程學院設有5個學系：土木工程系、計算機科學系、電機電子工程系、工業及製造系統工程系，及機械工程系，合共超過2,450名碩士生。港大工程學院享譽高等教育界，其畢業生深受業界青睞。

設多項獎學金 資助優秀學生

港大工程學院碩士課程今年新設創新資助及優秀獎學金計劃，所有成功入學的兼讀制碩士學生將獲得相當於15%學費的創新資助。另外，學系亦提供豐厚的入學獎學金予修讀全日制或兼讀制碩士的優秀學生。

學院著重學術與專業知識的平衡發展，一直精進其碩士課程的內容以配合及緊貼社會需求。學院亦積極邀請行內專家出任客席講師，加深學員了解其專業的最新發展。 港大工程碩士課程備受海外著名學府的校外主考稱許。課程適合已具備工作經驗的學員，以兼讀形式進修。而剛畢業的學士生也可透過修讀港大工程碩士課程，為就業作好準備。至於修讀年期，全日制為1至2年，而兼讀制則為2至3年。

2023/24學年碩士課程截止申請日期：

首輪：2022年12月30日

次輪：2023年4月14日中午12時

(海外及國內申請人宜立刻在首輪申請，以便有足夠時間申請香港簽證。)