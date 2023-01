港大理科碩士課程 配合專業所需 充分裝備助拓展事業

香港大學電子商貿及互聯網工程理科碩士課程早於一九九九年九月開辦,是亞洲首創此類課程的院校。課程配合環球商業市場的激烈變化,並在必修科目與選修科目中取得絕佳的平衡,學員能靈活地配合自己興趣與專業發展。課程另一特別之處是半數的教授均來自海外著名學府,還有本地及來自美國及澳洲等地的資訊科技專才。他們均是其科目領域的精英,具國際視野,有啓發式教學的經驗。同時,學系亦會不時更新課程內容,以確保能緊貼市場之最新趨勢。

助掌握最新技資訊 滿足市場需要

計算機科學理科碩士課程開辦已逾20年,課程著重教授學員電腦方面較深入的知識和技巧,讓學員掌握最新的科技潮流資訊,裝備自己,在工作和研究上作突破。 課程最大特色是設計具靈活性及科目選擇多元化,四項專業範疇包括:計算機綜合專業、網絡信息安全、多媒體計算及金融計算;內容涵蓋數據工程、雲計算、區塊鏈技術、人機互動研究、深度學習、金融技術、網絡保安等。學員可因應個人興趣和事業發展規劃,選擇課程相應的專業領域。學員需修讀八個單元課及一個畢業論文或修讀十個單元課及一個專題報告。另外,課程每年均會重新評估,更新課程內容,以緊貼電腦科技迅速發展,例如近年新增了< Artificial intelligence of things >、< Natural language processing> 及 < Machine learning in trading and finance >等科目。