港大理科碩士課程 配合專業所需 充分裝備助拓展事業

資訊科技發展一日千里，它對所有人的影響無遠弗屆，是近30年來人類社會最重要的發展。任何企業都需要一群資訊科技專才支援業務所需，資訊科技的應用，不僅革新了全球公營和私營機構的運作模式，更改變了我們的生活模式。有見及此，香港大學開辦電子商貿及互聯網工程理科碩士課程、計算機科學理科碩士課程及金融科技與數據分析理學碩士課程，為在職或有意投身業界的人士提供既專門而又多元化的知識，讓學員不斷增值，提高軟硬實力。

香港大學電子商貿及互聯網工程理科碩士課程早於一九九九年九月開辦，是亞洲首創此類課程的院校。課程配合環球商業市場的激烈變化，並在必修科目與選修科目中取得絕佳的平衡，學員能靈活地配合自己興趣與專業發展。課程另一特別之處是半數的教授均來自海外著名學府，還有本地及來自美國及澳洲等地的資訊科技專才，他們均是其科目領域的精英，具國際視野，有啓發式教學的經驗。同時，學系亦會不時更新課程內容，以確保能緊貼市場之最新趨勢。