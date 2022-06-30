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特刊
2022-06-30 04:30:32
日報

準備撲飛 歐亞兩大電影節7月降臨

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準備撲飛 歐亞兩大電影節7月降臨

本屆開幕電影《遺棄之地》，講述語文老師在烏克蘭東部城市被分離分子佔領後被困的故事。電影起源自十九世紀末的歐洲，歐洲的電影工作者長久以來就有著向全世界的電影愛好者分享其文化和價值的傳統，而尊嚴、自由和人權是歐洲聯盟其中一些秉承的基本價值。

受到一波又一波疫情影響，電影業可謂首當其衝，各大戲院就曾於今次第五波疫情下停業超過三個月！如今戲院重開，剛好一眾影迷趕得及欣賞兩大電影節，各位準備好撲飛未？

第13屆《歐洲電影節》  探討人權與尊嚴

由歐洲聯盟駐香港及澳門辦事處、各歐盟成員國及瑞士合作，與百老匯電影中心合辦，帶來18部從未在港正式上映、高水平歐洲得獎佳作，種類相當廣泛，包括喜劇、驚慄、劇情片等等。除「歐洲電影節」外，今年歐洲聯盟駐香港及澳門辦事處亦透過與教育局旗下的「英語教師計劃」合辦Filmit短片創作比賽活動推廣電影。2021年，來自超過35間學校的180名學生參與了是次短片比賽，每場電影開始前，也會放映他們所製作的短片剪輯合集。
日期：7月15日(五)至31日(日)
售票網址：https://www.cinema.com.hk/tc/movie/special/21ss
歐洲電影節2022網址：http://bit.ly/3xGTAf3

準備撲飛 歐亞兩大電影節7月降臨

《分手的決心》是《原罪犯》韓國暗黑大師朴贊郁睽違6年的話題作！一名男子從山頂神秘墮下身亡，刑警海俊(朴海日飾)奉命調查死者妻子瑞萊(湯唯飾)，同時，海俊漸漸被她大膽的舉動所吸引……

「新浪潮‧新海岸：釜山國際電影節」強勢回歸 率先放映朴贊郁新作

由香港藝術中心主辦的電影節，藉一系列韓國及香港電影放映、映後談、座談會、工作坊及大師班，展示長久以來港韓在電影業以至文化的相互影響。活動包括《一個字頭的誕生》、《餃子》、《饑渴誘罪》放映，以及壓軸活動「改編劇本大師班︰丁瑞慶與陳果」將一一回歸，大家更將率先欣賞到金棕櫚獎提名、更為朴贊郁贏得本年度康城最佳導演獎的精彩懸疑片《分手的決心》。在大師班活動中，香港獨立導演先鋒陳果與韓國著名編劇丁瑞慶，將於7月17日5:15pm於香港藝術中心古天樂電影院越洋對談，傳授改編劇本的心得，分享他們對文學改編作品的獨特見解，並細談驚慄片類型吸引他們創作的原因，以及港韓兩地電影工業可互相借鑑之處。
節目網頁︰https://hkac.org.hk/calendar_detail/?u=3-2UYoCLubI

網上購票︰https://www.popticket.hk/biff  

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