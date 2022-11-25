滙豐分期「萬應錢」 低息兼享回贈 提供額外資金 稅季更輕鬆

想輕鬆過渡稅季，滙豐銀行推出的全新分期「萬應錢」稅季貸款優惠計劃，為要交稅的客戶提供高達300萬元或月薪23倍的貸款額（以較低者為準）。成功申請貸款者，更可因應個人狀況，靈活選擇6至60個月的還款期。計劃並提供低至1.65%實際年利率的貸款息率，以及高達5,300元現金回贈，讓你有額外資金可以實現理想大計。

由即日起至2022年12月12日期間，只需成功申請及提取貸款，金額達1,500,000元或以上，並選用12個月還款期，即可享低至1.65%實際年利率（每月平息0.08%）；凡成功獲批100,000元或以上貸款，連同額外300元回贈的遞交證明文件優惠在內，可享高達5,300元現金回贈。為方便客戶申請，滙豐並提供多條申請渠道，包括滙豐流動理財應用程式、網上理財和網站，或24小時熱線2748 8080等。已獲預先批核的特選客戶，除毋須提供入息證明及稅單，合資格申請人更可享一分鐘特快批核，貸款會直接存入申請人手指定滙豐帳戶。