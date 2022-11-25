滙豐分期「萬應錢」 低息兼享回贈 提供額外資金 稅季更輕鬆

想輕鬆過渡稅季，滙豐銀行推出的全新分期「萬應錢」稅季貸款優惠計劃，為要交稅的客戶提供高達300萬元或月薪23倍的貸款額（以較低者為準）。成功申請貸款者，更可因應個人狀況，靈活選擇6至60個月的還款期。計劃並提供低至1.65%實際年利率的貸款息率，以及高達5,300元現金回贈，讓你有額外資金可以實現理想大計。
由即日起至2022年12月12日期間，只需成功申請及提取貸款，金額達1,500,000元或以上，並選用12個月還款期，即可享低至1.65%實際年利率（每月平息0.08%）；凡成功獲批100,000元或以上貸款，連同額外300元回贈的遞交證明文件優惠在內，可享高達5,300元現金回贈。為方便客戶申請，滙豐並提供多條申請渠道，包括滙豐流動理財應用程式、網上理財和網站，或24小時熱線2748 8080等。已獲預先批核的特選客戶，除毋須提供入息證明及稅單，合資格申請人更可享一分鐘特快批核，貸款會直接存入申請人手指定滙豐帳戶。
無懼加息 解決資金周轉壓力
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀指，不少客戶因為稅季來到需要額外資金應付開支，而在市場普遍預期港元利率會上調的情況下，滙豐推出實際年利率低至1.65%的分期「萬應錢」稅季優惠，及時為客戶提供資金靈活周轉。