濕重風濕救星 祛濕腳貼一夜 改善腳腫痠痛

潮濕不僅讓人感到心情鬱悶，更對身體健康也帶來許多危害！從中醫角度，天氣溯濕對於體內的濕氣有一種加劇的作用，增加黴菌感染、關節不適和過敏等病發率，又會影響情緒致心情鬱悶等。有何方法「自救」祛除體內多餘濕氣呢？坊間的袪濕腳貼又可否紓緩不適？
濕氣積聚於體內難以自行排出，中醫學認為體內濕氣過多會造成不同的健康問題，例如：身體浮腫、頭髮及臉部易油、舌頭肥厚，以及大便不易成形；自身上又會增加疲倦和乏力的感覺，影響活動量，導致分泌減少，情緒也受到影響，可能導致更憂鬱焦慮。除此之外，很多有風濕病或關節病人在下雨或較潮濕的環境裏有惡化跡象，他們關節的不適感會加劇。關節對於空氣中的濕氣較為敏感，本身的不適也就會放大、甚至惡化，因此關節病人可以多做關節上的保暖，以及進行一些放鬆伸展的動作，以減緩關節的疼痛感。
天然草藥緩解濕氣引起不適
「自救」方法可以添置抽濕機減少黴菌的數量，亦要戒生冷食物促進濕氣向外排出，保持體內腸胃功能健康，甚至有人會選用「貼上身之抽濕機」的日本和田保健貼。
產品嚴選15年濃縮的日本孟宗竹精純竹酢，孟宗竹具有強效的吸濕功效，可豁痰化濕，幫助排走積於體內過多的濕氣，而配方中的魚腥草亦具有排濕功效，可帶走身體內的濕氣，枇杷葉則有助消除濕滯所化的火熱，對熱性濕疹特別有幫助。用家只需在睡覺前貼於腳底、掌心或其他感到不適的位置如膝蓋後面、肩膀、下腹及後腰部等，就能一夜間將身體濕氣和多餘水分抽出體外，幫助紓緩濕重導致的各種身體不適，非常適合一眾忙碌都市人使用，特別是經常受風濕困擾及工作需要長時間站立的人士，一項調查指出，超過九成久站用家證實使用日本和田保健貼後，認同有效改善腳腫痠痛，可見功效相當顯著。
*根據生活易於2023年11月至2024年1月邀請143位和田保健貼試用者之調查。