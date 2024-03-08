濕重風濕救星 祛濕腳貼一夜 改善腳腫痠痛

潮濕不僅讓人感到心情鬱悶，更對身體健康也帶來許多危害！從中醫角度，天氣溯濕對於體內的濕氣有一種加劇的作用，增加黴菌感染、關節不適和過敏等病發率，又會影響情緒致心情鬱悶等。有何方法「自救」祛除體內多餘濕氣呢？坊間的袪濕腳貼又可否紓緩不適？

濕氣積聚於體內難以自行排出，中醫學認為體內濕氣過多會造成不同的健康問題，例如：身體浮腫、頭髮及臉部易油、舌頭肥厚，以及大便不易成形；自身上又會增加疲倦和乏力的感覺，影響活動量，導致分泌減少，情緒也受到影響，可能導致更憂鬱焦慮。除此之外，很多有風濕病或關節病人在下雨或較潮濕的環境裏有惡化跡象，他們關節的不適感會加劇。關節對於空氣中的濕氣較為敏感，本身的不適也就會放大、甚至惡化，因此關節病人可以多做關節上的保暖，以及進行一些放鬆伸展的動作，以減緩關節的疼痛感。