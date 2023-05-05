炎夏將臨 冷氣解封 注意清洗冷氣機 確保清潔衛生

多雨炎熱的夏季又來臨，又到了冷氣機粉墨登場的時候。疫情過後，市民愈發重視健康。特別經過數月無開機，冷氣機內部特別容易成為積聚細菌病毒的溫床，更會影響使用者及家人的健康。所以用家在開機前，宜先為冷氣機進行「大洗」。
點解要洗冷氣機？
無論是窗口機或分體機，當冷氣運作時容易將吸入的塵埃、細菌和病毒等積聚於機身內，如沒有定期洗機，細菌病毒容易經冷氣出風口排出，加上開冷氣機時室內多為封閉環境，欠缺新鮮空氣流通，容易成為病毒傳播的主要途徑，讓你和家人的健康受影響。
冷氣機的隔塵網、蒸發器、等如積聚太多灰塵，不單會影響製冷能力和送風，用家因感到「唔夠凍」而再調低溫度，加劇耗電變相要大家交更多電費，而冷氣機亦更易壞。無論從健康、節能環保及慳電費等角度去考慮，都應該定期清洗冷氣機。
洗冷氣DIY得唔得？
若你不怕麻煩，的確可以自己洗冷氣，可到五金舖購買冷氣專用清潔劑，並先佩戴好口罩及手套，將冷氣機下方的家具先移往其他位置，或以垃圾袋封好冷氣機下方的家具，以免被灰塵弄髒。緊記先將冷氣機的總電源關掉，以減低風險，再拆除外殼，並封好電線連接位及電子控制板等，避免沖水及噴清潔劑時觸水而導致故障，甚至漏電的風險。
取出隔塵網沖水(毋須使用清潔劑)，沖洗乾淨後晾乾，如有灰塵積聚難以沖走，可用抹布、牙刷或油掃等輔助清理。在隔塵網後方的冷氣蒸發器，亦要先用油掃清走表面積聚的塵埃，再將冷氣機專用的清潔劑噴在蒸發器上，等待十多分鐘污漬會被清潔劑溶解，再將清水噴在蒸發器上，污水會流到冷氣機底盆經去水喉排走，待蒸發器及隔塵網等完全乾透後，再重新裝回隔塵網和外殼，插上電源後便可再開機使用。
選購冷氣機三大考慮因素：
有需要更換或添置冷氣機的朋友，不妨用新一期消費券作為補貼，選購省電又夠「凍」，適合的冷氣機。但在選擇前應先考慮多項不同要素，包括：
1.冷氣機種類
冷氣機可分為傳統窗口機、分開室外機(體積較大，需於室外掛牆支架上安裝)及室內機的分體式冷氣機、為香港家居而設的窗口式分體冷氣機機(室外機體積較細，可直接安裝於單位冷氣窗台位置，毋須搭棚)；另有放置於室內，可因應需要轉移到不同位置的移動式冷氣機，但要靠近窗旁設置，並連接排氣管以排出熱氣，由於移動式冷氣機製冷能力較低，在香港亦較少人使用。
2.要慳電 宜選1級能源標籤
選購冷氣機時耗電量是其中一大考慮要素，除了環保因素外，更會影響每月要交多少電費。消費者宜選擇獲機電工程署1級能源標籤的冷氣機，是最慳電的級別。
此外，選用變頻式冷氣機，亦比傳統定頻式冷氣機更慳電。因定頻式冷氣機的壓縮機以固定速度運行，並會通過自動暫停和重啟壓縮機來調節室溫，每次暫停和重啟，便相當於開機和關機，每當開機後便會不斷循環，故耗電量相對會較高。
至於變頻冷氣機於開機後，壓縮機便會用最高速度運行，使室內溫度迅速下降至指定溫度，之後會靠改變壓縮機的轉速來調節室溫，過程中不會又開又關，相對耗電量會較低。
3.過高或過低馬力 容易浪費電力
再者，要注意室內面積和冷氣機的馬力(匹數)需配合，選擇過高或過低馬力的冷氣，都會令電力損耗加劇。一般室內面積與適合的冷氣機匹數，可參考以下資料：