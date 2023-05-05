炎夏將臨 冷氣解封 注意清洗冷氣機 確保清潔衛生

多雨炎熱的夏季又來臨，又到了冷氣機粉墨登場的時候。疫情過後，市民愈發重視健康。特別經過數月無開機，冷氣機內部特別容易成為積聚細菌病毒的溫床，更會影響使用者及家人的健康。所以用家在開機前，宜先為冷氣機進行「大洗」。

點解要洗冷氣機？

無論是窗口機或分體機，當冷氣運作時容易將吸入的塵埃、細菌和病毒等積聚於機身內，如沒有定期洗機，細菌病毒容易經冷氣出風口排出，加上開冷氣機時室內多為封閉環境，欠缺新鮮空氣流通，容易成為病毒傳播的主要途徑，讓你和家人的健康受影響。

冷氣機的隔塵網、蒸發器、等如積聚太多灰塵，不單會影響製冷能力和送風，用家因感到「唔夠凍」而再調低溫度，加劇耗電變相要大家交更多電費，而冷氣機亦更易壞。無論從健康、節能環保及慳電費等角度去考慮，都應該定期清洗冷氣機。

洗冷氣DIY得唔得？

若你不怕麻煩，的確可以自己洗冷氣，可到五金舖購買冷氣專用清潔劑，並先佩戴好口罩及手套，將冷氣機下方的家具先移往其他位置，或以垃圾袋封好冷氣機下方的家具，以免被灰塵弄髒。緊記先將冷氣機的總電源關掉，以減低風險，再拆除外殼，並封好電線連接位及電子控制板等，避免沖水及噴清潔劑時觸水而導致故障，甚至漏電的風險。

取出隔塵網沖水(毋須使用清潔劑)，沖洗乾淨後晾乾，如有灰塵積聚難以沖走，可用抹布、牙刷或油掃等輔助清理。在隔塵網後方的冷氣蒸發器，亦要先用油掃清走表面積聚的塵埃，再將冷氣機專用的清潔劑噴在蒸發器上，等待十多分鐘污漬會被清潔劑溶解，再將清水噴在蒸發器上，污水會流到冷氣機底盆經去水喉排走，待蒸發器及隔塵網等完全乾透後，再重新裝回隔塵網和外殼，插上電源後便可再開機使用。

