今時今日健康最緊要！在乎媽媽健康狀況的孝順仔女們，趁住母親節為媽媽挑選幾款貼近她需求的保健食品，讓她繼續維持健康活力。
老協珍熬雞精
補充元氣增強體力
母親節感恩獻禮，送老協珍熬雞精給媽媽由內至外保養，增強體力！老協珍以傳承80年的熬工法，讓傳統滴雞精營養成分完全釋放。精粹上等老母雞深層精華，以獨門複方慢工細熬，並經SGS檢驗合格。零膽固醇、營養完整、無抗生素與無塑化劑溶出。豐富營養，即刻補充元氣！
查詢：2177 0081
網址：www.omyfamily.com.hk
日本命力「鯊魚素」
讓媽媽由內靚到外
「媽媽」是一份沒有休假的職業，長年為家人竭盡全力，壓力不小。長期處於精神緊張狀態會導致疲倦、頭髮皮膚狀態變差，這個情況是身體提示：身體細胞開始缺養，是時候需要補充「氧」氣。當身體細胞得不到足夠的氧氣時，就會導致細胞老化甚至死亡，令身體容易疲倦、影響記憶力及專注力。若置之不理，更會令免疫力下降，使身體變成易病體質。日本命力「鯊魚素」採用純度達99.99%的魚鯊烯(Squalene)，是一種與人體各內臟所需物質相吻合的油狀元素，能加速血液循環，供應細胞充足「氧」分，有效提高人體的免疫力及強化自愈能力。魚鯊烯更能加強皮膚細胞再生能力，防止皮膚老化，讓媽媽們由內美到外！
北海道頂級野生遼參禮盒
珍貴健康「參」意獻給媽媽
想母親節禮物實用又能送上祝福？以北海道遼參禮盒給媽媽一份健康心意，可以滋陰養顏、抗衰老、補氣血，是母親節送禮的不二之選！由即日起至5月7日選購北海道袖珍野生遼參禮盒(30條)只需【愛「參」價$520】(正價$680)，每日一條珍貴遼參只需$17！遼參禮盒另有中、大、特大3種頭數可選，買滿$1,000更可獲贈紅燒罐鮑乙罐，歡迎到Labway立威海參專家網站或親臨上環總店選購，於總店出示此報章內容更可享額外全單減$50折扣(每張訂單限減一次)。
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上環總店：永樂街179至181號永德商業中心1樓101至103室
G-NiiB免疫+
守護腸道微生態健康
腸道微生態與健康息息相關，健康的腸道微生態，腸菌種類豐富、數量多、分布廣、備有不同組合的益菌。相反地，腸道微生態失衡，腸菌中種類較少，抑制病毒的益菌，反而令致病的惡菌增加。中大研究指出4成港人腸道微生態失衡，反映免疫力下降問題十分普遍。「G-NiiB 免疫+」微生態免疫力配方，富含青春雙歧桿菌，由香港中文大學研發，以人工智能開發3+3黃金比例配方：3種天然活益菌及3種益生元，以意大利專利鎖菌技術製作，確保產品發揮最佳效用。產品有助恢復腸道微生態失衡、增強免疫力，適合男女老幼，包括2歲起的幼兒。食用方便，每日一包，可直接服用或加於清水、食物中服用。即日起至5月12日萬寧母親節優惠$880/ 2盒，大家記得送健康俾媽咪呀！
銷售點：萬寧
查詢：2903 0700
網址：www.g-niib.com