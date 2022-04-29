今時今日健康最緊要！在乎媽媽健康狀況的孝順仔女們，趁住母親節為媽媽挑選幾款貼近她需求的保健食品，讓她繼續維持健康活力。



老協珍熬雞精

補充元氣增強體力 母親節感恩獻禮，送老協珍熬雞精給媽媽由內至外保養，增強體力！老協珍以傳承80年的熬工法，讓傳統滴雞精營養成分完全釋放。精粹上等老母雞深層精華，以獨門複方慢工細熬，並經SGS檢驗合格。零膽固醇、營養完整、無抗生素與無塑化劑溶出。豐富營養，即刻補充元氣！ 查詢：2177 0081

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日本命力「鯊魚素」

讓媽媽由內靚到外 「媽媽」是一份沒有休假的職業，長年為家人竭盡全力，壓力不小。長期處於精神緊張狀態會導致疲倦、頭髮皮膚狀態變差，這個情況是身體提示：身體細胞開始缺養，是時候需要補充「氧」氣。當身體細胞得不到足夠的氧氣時，就會導致細胞老化甚至死亡，令身體容易疲倦、影響記憶力及專注力。若置之不理，更會令免疫力下降，使身體變成易病體質。日本命力「鯊魚素」採用純度達99.99%的魚鯊烯(Squalene)，是一種與人體各內臟所需物質相吻合的油狀元素，能加速血液循環，供應細胞充足「氧」分，有效提高人體的免疫力及強化自愈能力。魚鯊烯更能加強皮膚細胞再生能力，防止皮膚老化，讓媽媽們由內美到外！

北海道頂級野生遼參禮盒

珍貴健康「參」意獻給媽媽 想母親節禮物實用又能送上祝福？以北海道遼參禮盒給媽媽一份健康心意，可以滋陰養顏、抗衰老、補氣血，是母親節送禮的不二之選！由即日起至5月7日選購北海道袖珍野生遼參禮盒(30條)只需【愛「參」價$520】(正價$680)，每日一條珍貴遼參只需$17！遼參禮盒另有中、大、特大3種頭數可選，買滿$1,000更可獲贈紅燒罐鮑乙罐，歡迎到Labway立威海參專家網站或親臨上環總店選購，於總店出示此報章內容更可享額外全單減$50折扣(每張訂單限減一次)。 產品熱線：5510 6907

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