為媽媽安排一趟專屬旅程 趁母親節假期 帶媽媽穿越回到古代

隨着高鐵通車，為來往香港西九龍和內地城市帶來便利，即使來一個三天兩夜短途旅行，也絕對不是問題。臨近母親節，想帶媽媽周圍去玩，不一定要留在香港，想要遠離繁華鬧市，不妨選擇充滿歷史氣息的潮州，感受舌尖上的潮汕，過一個既難忘又充實的母親節假期！

一提及潮汕，大家可能會聯想到「潮汕牛肉」。除了潮汕牛肉，來到潮汕，有點少得體驗潮汕私廚特色宴，享用當地特色菜式。作為潮汕特色宵夜的「打冷」，也必不會少，行程第二天便會安排上海參鯊魚皮至尊潮菜打冷任食任點，享用道地打冷美食。至於蠔仔烙、澄海獅頭鵝亦同樣是潮汕正宗食物，絕對是必吃無疑！