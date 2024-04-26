為媽媽安排一趟專屬旅程 趁母親節假期 帶媽媽穿越回到古代

隨着高鐵通車，為來往香港西九龍和內地城市帶來便利，即使來一個三天兩夜短途旅行，也絕對不是問題。臨近母親節，想帶媽媽周圍去玩，不一定要留在香港，想要遠離繁華鬧市，不妨選擇充滿歷史氣息的潮州，感受舌尖上的潮汕，過一個既難忘又充實的母親節假期！
一提及潮汕，大家可能會聯想到「潮汕牛肉」。除了潮汕牛肉，來到潮汕，有點少得體驗潮汕私廚特色宴，享用當地特色菜式。作為潮汕特色宵夜的「打冷」，也必不會少，行程第二天便會安排上海參鯊魚皮至尊潮菜打冷任食任點，享用道地打冷美食。至於蠔仔烙、澄海獅頭鵝亦同樣是潮汕正宗食物，絕對是必吃無疑！
潮汕獨特之處當然不只有吃，醉美中國會帶大家從2024年穿越回到古代，到潮州古城暢遊一番。進城後，便可打卡廣濟城樓、千年牌坊街、朝聖唐朝遺留下來四大名寺之一的開元寺，國家二級文物博物館「汕頭博物館」，以及擁有千年歷史的龍湖古寨。盡情感受歷史建築與現代生活融為一體的「潮汕」。
出發日 - 週日至週三 成人$1,699 金會員$1,599
出發日 - 週四至週六 成人$1,799 金會員$1,699
香港集合時間及地點：香港西九龍站G層(敬請準時，逾時不候)
*香港內地大假期除外*
公司名字：醉美遊中國
公司電話：2385 8879
WHATSAPP：9543 8793
行程編號：F-GGCS03X