無故拖延交稅會被追稅及罰款 如有經濟困難可申請分期繳付

疫情令不少人的工作產生變化，加上市況仍未完全復甦，部分納稅人因工作的轉變或失業而導致收入大減，有財政困難的者可申請分期交稅，以減輕財政壓力。如未作任何申請，亦未能於評税通知書上所訂明的日期內繳納第一期稅款，根據《税務條例》(第112章)第71(1)條，便會被當作拖欠稅款，那第二期稅款會視作立即到期，稅務局亦有權立即採取相應行動追討欠稅。 逾期未交稅 欠款會被徵收附加費

當納稅人沒有準時繳清第一期稅款，稅務局便會將第二期稅款視作到期論，同時會向全部欠稅（包括第二期稅款）加徵5%附加費。如在繳稅限期日起計的6月後，納稅人仍未繳清欠稅和附加費，稅款將向總結欠的款項加徵10%附加費。

稅務局亦有權向第三者，包括納稅人的僱主、銀行、租客、債務人、顧客等發出追收稅款通知書。任何收到追收稅款通知書者，都必須根據通知書所示，於法定時間內，將因該拖欠稅款的納稅人持有，又不超出有關拖欠稅額的金錢（如有的話）交予稅務局。如收到通知書者未能照辦，須負上被規定繳付的全部稅款的個人責任。如收到追收稅款通知書者為欠款人的僱主，根據《僱傭條例》規定，僱主在工資期內，除了某些指定情況外，可扣除不多於僱員所得工資一半的款額(包括其他各項扣除)，交予稅務局用於清繳欠稅。

稅局可提民事起訴追討欠稅

除了向第三者發出追收稅款通知書外，亦可向區域法院申請發出傳訊令狀，以民事起訴向欠稅者追討稅款，欠款人除須要清還所有已到期但仍未清還的稅款外，更要負責繳付法院費用、定額訟費及由申索訴訟至判定債項全數清繳日期間的利息。如法院裁決後未清還欠款，稅務局可申請扣押債務人財產令狀，扣押欠稅者的可動產，又或就納稅的不動產執行押記念，而同時稅局可提出破產/清盤申請，甚至向區域法院申請阻止離境指示，以阻止欠款人離開香港。

如納稅真的因財困而無力交稅，亦應於繳款限期前（即12月內）申請分期交稅。申請人可以書面申請，於網上下載IR1360申請表格，或使用智方便的電子表格，亦可親身前往位於九龍啟德協調道5號稅務中心4樓的「追討欠稅組」提交申請。納稅人在提交申請時，必須一併提供繳稅建議書、過去3個月銀行月結單或存摺副本、過去3個月收入及支出詳情。如申請為業務經營者，則須要提交最近3個月的管理帳目(包括損益及資產負債表、現金流轉狀況及預測表。申請人並需留頭日間聯絡電話，以便稅務局職員於有需要時聯絡申請人。