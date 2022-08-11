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特刊
2022-08-11 04:31:03
日報

煤氣公司 爐具及家居用品低至6折

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煤氣公司已連續7年參加「家電．家品．博覽」，適逢今年煤氣公司成立160周年，會場內將會展示全新推出TGC首個IoT智能煤氣煮食爐及智能控制器，另有多款爐具及家居用品以低至6折發售，即場登記成為「好氣Fun」網上換購平台會員即送「壽桃蠔皇鮑魚四隻裝」，更可專享會員獨家優惠。

煤氣公司

博覽場內特設優惠專區，指定爐具低至6折發售。

煤氣公司

多個品牌家居用品亦會以會場優惠價發售。

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全港首創的智能控制器。

全港首創IoT智能煤氣煮食爐及智能控制器

煤氣公司將繼續貫徹以「智慧燃展未來」的理念，探索嶄新的智能煮食體驗，並宣布為「煤氣智能家居方案」加入兩大新成員——TGC首個IoT智能煤氣煮食爐和全港首創的智能控制器，設4大功能，包括遙距緊急熄火、爐具使用中提示、親友共同監察功能及故障提醒(不適用於智能控制器)，日後所有煤氣煮食爐用戶毋須更換爐具也可實現智能煮食，讓不同用戶均可透過手機隨時隨地監察爐具的使用狀態及遙距熄火，締造更便捷的明火入廚體驗，進一步提升家居安全。

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全新TGC超薄煤氣恆溫熱水爐
160周年限定新色登場

TGC超薄煤氣恆溫熱水爐NS14/16HD以纖巧見稱，採用日本美學設計，特別為香港浴室度身訂造，輕鬆解決空間問題，帶來真正的「突破界限，隨心所浴」的舒適體驗，更獨具三項No. 1的創舉：適合最多現有浴室安裝、全港首部具一級能源標籤的煤氣熱水爐及全港首部IoT-ready的煤氣熱水爐。為配合慶祝煤氣公司160周年，TGC超薄煤氣恆溫熱水爐NS14/16HD更特別推出限定新色陶瓷白配瑰麗銅面板。

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攤位號碼 3F – E02

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