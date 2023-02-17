父母年度掃貨攻略！荷花BB展10大精彩禮遇抵上加抵

一年一度的荷花BB展又來了！由荷花集團主辦的大型BB展「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」將一連3日(2月17-19日)登陸香港會議展覽中心Hall 1，場內集合逾400個攤位，多款熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等應有盡有，想買得更盡興？就要留意以下精選攻略啦！

① 博覽「入場獎賞」：

憑門票即可換領豐富禮品

入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，即可憑登記頁面到P13攤位換領禮品1份，包括CENTRALIN自動泡沫洗手機及威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝蘆薈。所有禮品每日送完即止。

② 博覽「消費大獎賞」：

消費愈高獎賞愈多

只要於場內單日累積消費滿$1,000或以上，憑3至5張不同商戶發出的發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A11/P14攤位)，即可免費換領禮品1份。消費金額愈大，換領獎品的價值就愈高！獎品包括BOMBOL POP-UP™隨變嬰幼兒餐椅。所有禮品先到先得，送完即止。

換領時間：10:00-19:00

換領攤位：P16

③ 美贊臣媽媽會入會禮遇：

換領美贊臣護頭小兔枕

只要持有效懷孕證明或寶寶出生證明，以及即場加入「美贊臣會」的新會員，即可得到豐富禮品，當中包括造型可愛的美贊臣護頭小兔枕。

換領攤位：A02

④ 美素佳兒新會員禮遇：

高達$10,500獎賞

於2月19日或之前，登記成為FRISO® CLUB新會員，即有機會得到「BB展限定新會員多重禮遇賞」，獎賞總值高達$10,500，包括FRISO® MUM 900g(只限孕媽媽)。

換領攤位：A07

⑤「雀巢防敏媽媽會」迎新禮品

1對1防敏營養諮詢

只要於網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」及「荷花親子網」會員並完成「敏感風險測試」評估，親臨攤位即可帶走多款雀巢禮品。孕婦或寶寶未滿7個月的媽媽更有機會與註冊營養師進行1對1免費防敏營養諮詢，禮品及諮詢名額有限，額滿即止！

換領攤位：A04