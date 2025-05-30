父親節送Daddy咩好？8大最窩心/實用禮物推薦 送禮不踩雷！

話咁快就到父親節了，大家會點跟爸爸慶祝呢？無論是帶爸爸去旅行、食父親節大餐、送爸爸禮物，甚至只有一句「Daddy I Love You」，都能讓爸爸感受到滿滿的愛。正所謂物輕情意重，揀禮物講心不講金！想買禮物但未有頭緒？不如睇睇小編推薦喇！

父親節送「人字牌救心」 盡顯孝心

父親節送「人字牌救心」 盡顯孝心 父親節最佳禮物，莫過於送爸爸保健養生的護「心」產品。原裝日本進口的人字牌救心，擁有近百年歷史，係深受中、港、日消費者信賴的天然漢方保護心血管健康產品。 人字牌「救心」選用道地名貴藥材，並以先進科技精製而成，屬純天然漢方製劑。經臨床驗證證實能夠改善心臟功能、增加心肌供血、益氣強心。或有助紓緩氣虛血瘀所致憋氣、眩暈、運血無力等問題，保持心血管暢通。每盒「救心」上都貼有<HKP-01123>註冊編號，這使得市民能夠識別真正的中成藥，確保其安全、品質和成效，以保障公眾的健康。 人字牌「救心」現於香港推出本地官方購物平台，方便大家在家中輕鬆購買這款保護心血管健康良藥。



關懷爸爸從健康開始 余仁生天然中藥皇牌組合 滿$500減$25

關懷爸爸從健康開始 余仁生天然中藥皇牌組合滿$500減$25 臨近父親節，余仁生為一眾孝順仔女精心挑選了最強父親節禮物！推出中藥皇牌組合(野生冬蟲夏草膠囊、野生花旗參石斛膠囊及無量山三七膠囊)，具有高效護肺、滋腎明目、維持心血管健康等作用。即日起至6月26日，凡購買天然中藥皇牌組合，可節省高達$731，更送價值$129的冬蟲夏蟲天龍大補湯1盒。除了天然中藥皇牌組合外，余仁生同時提供多個父親節優惠，包括：爸爸暖心組合$368、爸爸窩心組合$438。另外，只要於余仁生門市或網店消費滿$500*，即可享有$25折扣優惠；滿$800則送草本清涼活絡貼；滿$3,800*即送BRUNO LED燈款夾風扇1部或姬松茸鮑魚/甘香陳皮鮑魚(3隻珍寶裝)1罐。

*以單一發票及淨值計算。優惠受條款及細則約束。

小心肌肉流失、關節失能！爸爸隨時有跌倒風險？ 守護爸爸的健康是子女最大的心願！爸爸經常按摩膝頭、平衡力變差，無法提重物、上落樓梯覺得吃力等，好大機會是由於肌肉流失、關節退化所致，不慎一跌後果可大可小。

CUPAL古寶【強腱肌活靈】採用HMB亮胺酸代謝產物及BCAAs支鏈胺基酸群配方，能減慢肌肉流失，並促進肌肉細胞蛋白合成；臨床實證，服用2個月即能提升肌肉力量1。【FORTIGEL®關骼健】則蘊含專利成分FORTIGEL®，由不同特異肽組成的特定水解膠原蛋白，能刺激軟骨組織再生及改善疼痛不適症狀；服用3個月，關節軟骨組織有結構上的改善２。

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查詢：2787 0066

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1Vukovich et al., 2001; 2Oesser et al., 2007

不要老竇甩頭髮，要他生髮要他帥 New Nordic 皇牌生髮片驗證有效

流行病毒肆虐！日本命力極品姬松茸 助你提升免疫力

流行病毒肆虐！日本命力極品姬松茸助你提升免疫力 流行病毒肆虐！近期除了鄰近國家日本、韓國疫情嚴峻，香港的流行病毒感染也有明顯上升跡象。5月氣溫逐漸，呼吸道病毒更為活躍，尤其近年探親旅遊復甦、社交聚會頻繁，大幅增加疾病傳播的風險。兒童、長者、孕婦及長期病患者屬高危人士，感染流行病毒容易引致嚴重併發症。為了保護自己和至親的健康，必先提升免疫力，未雨綢繆。 日本命力「極品姬松茸」被專家認為是能提高免疫力的茸類 ，含獨有β-葡聚醣及麥角固醇，亦有蛋白多醣體、多種維他命、礦物質、食物纖維等營養成分，有效激活免疫系統。產品更採用85%子實體和15%菌絲體，達到100%水溶性迅速吸收，助您提升身體機能，改善體質，增強免疫力及呼吸道健康。

守護心腦血管健康 裕心地龍補巡素

守護心腦血管健康 裕心地龍補巡素 地龍即蚯蚓，常用於通經活絡、活血化瘀。日本多家頂級大學醫學研究單位和學者，包括京都大學、再生醫科學研究所、大阪府立大學應用生命科學系等，證實蚯蚓內含豐富的「蚓激酶」，或有助防止血管微循環問題惡化。獲日本、美國等地專利的裕心地龍補巡素，嚴選最合適的蚯蚓品種，以高科技方法加工去除外皮，並經過嚴格的品質檢驗、臨床測試才能產出高活性紅蚯蚓酵素。具溶解、代謝血管垃圾及保持血管柔軟等功能，或有助促進心腦血管健康，並具有減低復發機會。

銷售點：萬寧、樓上全線分店

查詢：2560 2872

#此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》及《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

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