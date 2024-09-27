甚麼是指甲真菌(灰甲) ?

灰甲的醫學名稱為甲癬，是一種真菌感染，會影響手指甲或腳趾甲外觀，並存在於指甲任何一個部分，包括指甲基質、甲床或甲板。
約50%有指甲異常的人士中最常見的病例是指甲受真菌感染。6至8%成年人患有灰甲，而40至60歲之間的患者可增加至15至20%。以香港成年人口七百多萬計算，約500,000人患有灰甲。
指甲受真菌感染可令其變色(白或黃色)並出現變形及增厚，失去光澤及容易脆裂。而真菌不斷擴散深入甲床，匿藏於指甲內滋生及蔓延，造成感染，嚴重更會令甲床受損引致變形扭曲。灰甲並不是致命疾病，因此經常不被重視，但實際情況可導致情緒困擾不安，影響生活質素，步行時變得艱難，產生痛楚及麻痺感覺。
灰甲是不會自動痊愈並有傳染性，可經日常生活傳染給家人，甚至感染至其他指甲或身體其他部位，引致體癬。人們普遍對灰甲患者存有不良觀感，影響更遍及生活不同層面及個人形象、社交以至工作，切忌延誤處理問題，愈早控制及改善灰甲病情，重拾個人形象及回復自信。
甚麼原因導致灰甲？
最常見的原因是由真菌(又稱癬菌) 引致指甲受感染，然而酵母菌和黴菌也可導致感染。指甲真菌是一種持續傳染性疾病，可經人傳人，尤其在公共場所如游泳池和體育場館，在這類潮濕環境中會讓真菌滋潤傳播。真菌從指甲槽的細微裂縫進入，並繼續感染至指甲內部組織。受感染的指甲是因酶(又稱酵素)侵襲所引致，它可分解指甲上的角質素，形成灰甲，這種感染多發生在腳趾甲多於手指，因鞋子提供黑暗、溫暖及濕潤完美環境以助真菌生長。
指甲受感染可隨著年齡而增加，年長人士的抵抗力較低、足部的觸覺較弱、甲板亦因缺乏彈性而變得脆弱，容易造成指甲上的細微裂縫，真菌從指甲槽裂縫進入，引致灰甲。男性比女性更普遍，因男性較多戶外活動、汗腺較活躍及與個人衛生習慣有關。
以下原因可增加患指甲真菌感染：
•穿襪子和鞋/靴子並在不透風、潮濕及焗促的環境中大量出汗
•在潮濕的公共場所赤腳走路，如游泳池，健身房和淋浴間
•血液循環不良(穿緊鞋或足趾縫間過分擠迫人士)
•指甲生長緩慢，家庭成員曾患真菌感染(遺傳)
•皮膚或指甲曾受損傷或感染
•糖尿病、愛滋病
灰甲徵狀是甚麼?
如發現指甲有以下徵狀，可能是受真菌感染，及早治療以防真菌擴散至健康的指甲。
•甲尖呈灰褐色、暗黃色，並帶有少許白斑
•指甲增厚並難以修剪
•甲面出現薄片或容易脆裂
•指甲變形，外觀異常，甲面暗淡無光
•發出異味
如何預防灰甲?
從以下個人衛生及生活習慣開始，有助預防灰甲：
•穿著合適尺寸的鞋及棉質透氣襪
•不要與他人共用鞋襪
•避免穿著合成材料製造的鞋，如人造皮
•保持指甲清潔及乾爽，並定期適當地修剪
•在游泳池、桑拿浴室及公衆沐浴間應穿著拖鞋/涼鞋，避免赤腳走動
•在潮濕的地方清潔時要戴上手套
•定期洗手，尤其在接觸受感染的指甲後
•在美容院修甲時，確保工具已徹底清洗及消毒
•不應與他人共用修甲工具及指甲油
•避免使用人工指甲
如何治療灰甲?
治療灰甲需有耐心及持之以恆，因指甲的生長很緩慢，由甲根生長至甲端，手指甲需時六至八個月，腳趾甲更需八至十二個月，因此要徹底根治灰甲，需要數個月時間讓受感染的甲褪去及待新的甲長出，在治療前要有心理準備，不要中途停止，否則不會痊愈。
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