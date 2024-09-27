甚麼是指甲真菌(灰甲) ?

灰甲的醫學名稱為甲癬，是一種真菌感染，會影響手指甲或腳趾甲外觀，並存在於指甲任何一個部分，包括指甲基質、甲床或甲板。

約50%有指甲異常的人士中最常見的病例是指甲受真菌感染。6至8%成年人患有灰甲，而40至60歲之間的患者可增加至15至20%。以香港成年人口七百多萬計算，約500,000人患有灰甲。

指甲受真菌感染可令其變色(白或黃色)並出現變形及增厚，失去光澤及容易脆裂。而真菌不斷擴散深入甲床，匿藏於指甲內滋生及蔓延，造成感染，嚴重更會令甲床受損引致變形扭曲。灰甲並不是致命疾病，因此經常不被重視，但實際情況可導致情緒困擾不安，影響生活質素，步行時變得艱難，產生痛楚及麻痺感覺。

灰甲是不會自動痊愈並有傳染性，可經日常生活傳染給家人，甚至感染至其他指甲或身體其他部位，引致體癬。人們普遍對灰甲患者存有不良觀感，影響更遍及生活不同層面及個人形象、社交以至工作，切忌延誤處理問題，愈早控制及改善灰甲病情，重拾個人形象及回復自信。

甚麼原因導致灰甲？

最常見的原因是由真菌(又稱癬菌) 引致指甲受感染，然而酵母菌和黴菌也可導致感染。指甲真菌是一種持續傳染性疾病，可經人傳人，尤其在公共場所如游泳池和體育場館，在這類潮濕環境中會讓真菌滋潤傳播。真菌從指甲槽的細微裂縫進入，並繼續感染至指甲內部組織。受感染的指甲是因酶(又稱酵素)侵襲所引致，它可分解指甲上的角質素，形成灰甲，這種感染多發生在腳趾甲多於手指，因鞋子提供黑暗、溫暖及濕潤完美環境以助真菌生長。

指甲受感染可隨著年齡而增加，年長人士的抵抗力較低、足部的觸覺較弱、甲板亦因缺乏彈性而變得脆弱，容易造成指甲上的細微裂縫，真菌從指甲槽裂縫進入，引致灰甲。男性比女性更普遍，因男性較多戶外活動、汗腺較活躍及與個人衛生習慣有關。