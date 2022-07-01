由撥號上網到元宇宙 看科技大事回顧

香港回歸25載，今日大家能隨時透過手機觀看串流直播慶典儀式，但25年前，大眾能夠擁有一台Sony「WEGA」Trinitron顯像管技術電視觀看慶祝節目，經已是走在科技最尖端。到底25年來，科技出現甚麼翻天覆地的變化？就等小編盤點箇中科技大事回顧吧！

1997 - 流動通訊：56K撥號上網與黎明加持的「新幹線」 1997年的互聯網世界，主要由文字和圖片組成，跨地域溝通主要靠文字電郵為主。因此速度最高達到56Kbps、俗稱「56K」的電話線撥號上網大行其道，透過音頻傳輸轉換成數碼信號，上網時會佔用電話線，連接時會發出「吱吱嘟」的聲音，因此使用時無法使用電話。 1997年仲未有iPhone，當時主流手機採用2G模擬通訊，加上買手機要用明星效應，例如當年黎明代言的「和記新幹線」CDMA制式網絡，搵嚟楊采妮與馮德倫做對手戲。天王拎住「摺龜」拋下經典金句：「要贏人，先要贏自己！」跟住笨豬跳，真係型到「裂開」！

1999 - 不死神機：全球首款無天線手機 Nokia 3210誕生 當Motorola與Ericssion鬥出摺機的同時，Nokia於1999年5月推出全球首款無天線兼可以雙面換殼的手機，並創下全球1.6億部的驚人銷量，亦令Nokia成為全球手機品牌王者寶座。除了換殼，Nokia 3210還開創不少先河，例如可以編輯鈴聲、來電震動和內置《貪食蛇》等，而自3210以後的機款異常堅硬，令品牌冠於「不死神機」的美名。

2000 - 科網泡沫：「Y2K」千年蟲 戳破「dot-com」泡沫 1995年開始的「dot-com」科網股熱潮，至2000年3月10日，美國納斯特克指數達到5132.52點歷史高位。然而「Y2K」千年蟲危機對網絡世界大亂的市場恐慌遠因，加上3月13日有報道指日本經濟再次陷入衰退，引起連鎖反應，全球拋售科網股，總結當年納指暴瀉39%，到2002年10月更回吐近八成，許多脆弱的科技上市公司因此銷聲匿跡。

2004 - 社交崛起：臉書 油管改變網絡文化 踏入千禧年，寬頻普及，而容許影片等多媒體傳播的3G網絡興起，增加手機和電腦的互動溝通。在2004年2月面世的社交媒體平台Facebook(臉書)，加上緊接2005年登場的影片分享平台YouTube(油管)，改變全球網絡文化。大眾上網由瀏覽網頁，變成主動上載引發互動討論，由此主打文字交流的ICQ和MSN逐漸被淘汰。

2010 - 全民炒唉瘋：iPhone 4與天線門 想當年中國未非Apple iPhone的首發地區，而且港匯平絕亞洲，故此2010年6月推出的iPhone 4，引發全城炒機熱潮，高峰期16GB版本可炒上萬元，帶挈旺角先達廣場不少手機店轉手謀利。當時不少學生、主婦瘋狂開新信用卡和簽帳買機賺里數，亦衍生搶機bot程式。手機雖然好賣，但有果粉投訴天線訊號接收差，更甚有指教主Steve Jobs明知不銹鋼包機邊會出事，仍照出手機。最終「天線門」由官方送bumper稍為平息，並於2011年10月推出改版iPhone 4S解決問題，可惜教主在新機推出翌日因胰臟癌過世。

2014 - Web 3.0興起：去中心化與加密貨幣 由以太坊聯合創始人Gavin Wood於2014年提出的「Web 3.0」，是全球資訊網發展的一個概念，基於運用區塊鏈技術，討論如何去中心化，同時其衍生產物加密貨幣也應運而生。然而加密幣的交投並不熱烈，令當時麻省理工的學生發起「空投比特幣」實驗，免費向3,108名學生空投價值100美元的比特幣，以推廣大眾應用。

2019 - 5G發表：引領物聯網和智慧城市 高速低時延的5G網絡，能夠加速IoT物聯網應用，成為建構智慧城市的必要因素。事關5G在增強型移動寬頻的場景下，透過更大頻寬支援快達20Gbps的下載速度。而2019年4月3日，南韓宣布成為第一個5G國家，單是當日SK Telecom、KT和LG Uplus表示，使用5G網絡的用戶已逾4萬人。