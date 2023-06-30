男人愛高達 親子愛樂園 新華旅遊東京、橫濱、富士山5天遊

之前疫情，無論大人細路都無得遊日「朝聖」睇高達，如今疫後首個暑假，當然要把握機會，闔家歡去東京玩個夠本！唔想自由行煩惱計劃行程？新華旅遊推出東京、橫濱、富士山5天遊，乘搭大灣區航空，搜羅最新至潮日本動漫！

親子時刻：

山梨水果王國 橫濱八景島水族館

去日本除了和牛、魚生還有甚麼必食？相信很多朋友平時都喜歡買日本水果，事關鮮甜多汁且品質有保證，而且7、8月更是水蜜桃與提子的當造季節，如果可以同小朋友到日本果園即時採摘新鮮甜美的水果，不單可以增進親子互動，更可即開即吃時令水果，一舉兩得！此團行程包括到訪長野縣山梨水果王國，即場任摘享受水果放題。

除此之外，玩樂當然唔少得！行程亦會參觀橫濱八景島水族館，那是日本最大水族館，有著700種類、12萬條海中生物，小朋友可觀賞五彩繽紛不同魚類及海洋生物，也有海豚表演及5萬條沙甸魚隨音樂翩翩起舞，還有可愛的企鵝show讓大家樂而忘憂！