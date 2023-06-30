男人愛高達 親子愛樂園 新華旅遊東京、橫濱、富士山5天遊

之前疫情，無論大人細路都無得遊日「朝聖」睇高達，如今疫後首個暑假，當然要把握機會，闔家歡去東京玩個夠本！唔想自由行煩惱計劃行程？新華旅遊推出東京、橫濱、富士山5天遊，乘搭大灣區航空，搜羅最新至潮日本動漫！
親子時刻：
山梨水果王國 橫濱八景島水族館
去日本除了和牛、魚生還有甚麼必食？相信很多朋友平時都喜歡買日本水果，事關鮮甜多汁且品質有保證，而且7、8月更是水蜜桃與提子的當造季節，如果可以同小朋友到日本果園即時採摘新鮮甜美的水果，不單可以增進親子互動，更可即開即吃時令水果，一舉兩得！此團行程包括到訪長野縣山梨水果王國，即場任摘享受水果放題。
除此之外，玩樂當然唔少得！行程亦會參觀橫濱八景島水族館，那是日本最大水族館，有著700種類、12萬條海中生物，小朋友可觀賞五彩繽紛不同魚類及海洋生物，也有海豚表演及5萬條沙甸魚隨音樂翩翩起舞，還有可愛的企鵝show讓大家樂而忘憂！
富士急動感樂園
台場獨角獸高達朝聖
旅行團又包括大人小朋友都啱玩的富士急動感樂園，園區有令人尖叫的過山車系列，如Dodonpa僅1.8秒極速起動到180米高空；Fujiyama過山車最高時速高達130公里，高低落差可達70米，聽見都心驚驚，未知大家有無膽量挑戰呢？當然亦有照顧小朋友喜好的Thomas Land湯瑪士小火車暢遊卡通世界，再探索人氣火影忍者，各適其適，大小朋友都能夠盡興而歸。
不得不提各位高達迷，位於東京台場Diver City Tokyo的1:1比例獨角獸高達朝聖，配合燈效和聲畫演出，小朋友親眼一見必定震撼心靈。大人亦可選購會場限量模型，一嘗所願，今個夏天盡情投入動感活力的日本！
資訊：東京、橫濱、富士山5天遊 (JTTY05EX)
出發日期：7月16、30日；8月13、27日
費用：每位9,899港元起
查詢：2722 2888