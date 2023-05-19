留意JUPAS重要日程 把握限期改選科

DSE最後一科剛於早前考完，各位考生終於可以鬆一口氣。不過，如同學至今仍未申請「大學聯招辦法」(JUPAS)，想透過JUPAS申請香港的資助大學，必須於5月31日(下午5時)的最後限期前，於「大學聯招辦法」網上申請系統遞交逾期申請，並透過信用卡、繳費靈或轉數快繳交申請費(810元)，於限期後遞交的申請將不獲處理。

有意改選課程的同學要注意，必須於5月31日下午11時59分前完成課程改選程序，包括以另一課程取代已選報的課程，或是增選新課程至原有的課程選擇名單上(最多20項)，又或更改已選報的課程選擇優先次序，或是刪除已選擇的課程等。但每次改選前都必須成功繳交100元的改選費。同學於確認成功更新課程選擇後，應保留相關之列印版及確認電郵，以便日後向「大學聯招處」查詢時作為證明文件。

如選擇遞交「學生學習概覽」，同學必須於6月7日下午11時59分前，經「大學聯招辦法」帳戶上載相關PDF檔案(不大於3MB)，供9間參與JUPAS的大學及SSSDP的院校作為參考，以考慮是否接納申請人的入學申請。

查閱獲分配個人時段 做好改選課程準備

於DSE成績公布後，每位申請人都會獲分配一個個人時段，供其於7月20日至22日期間修改其課程選擇。而申請人可於6月28日上午9時起登入JUPAS帳戶查閱獲分配的個人時段。而有需要修改課程選擇的同學可於7月20至22日獲分配的個人段登入聯招帳戶進行改選，以及繳交250元的修費用。另外，需留意大學聯招處會於7月13日上午10時至中午12時，將申請人於「My CONFIRMED Programme Choices」內的課程選擇覆寫至「My DRAFT Programme Choices」，而原有的課程將無法回復，有意保原有課程選擇的申請人，需於當天10時前完成。同學於修改課程選擇後，便要等待8月9日公佈正式遴選結果，獲大學取錄者需於限期前繳交留位費及完成註冊手續。