疫情趨穩定 陸續恢復正常 趁機進修增值 提升專業技能

僱員再培訓局的「特別．愛增值」計劃，供失業或就業不足人士報讀，以提升專業技能。

隨著疫情趨向穩定，日常生活已逐漸回復正常，各大院校亦陸續在實施防疫措施下恢復實體課。不少受疫情影響而失業或就業不足的人士，亦可趁機報讀僱員再培訓局的「特別．愛增值」計劃（https://www.erb.org/scheme/tc/Main/ ），以提升自己的專業技能，為重投職場做好準備。

計劃現正接受報名，截止日期為6月30日。計劃提供約500項課程，包括多項「職業技能」、「創新科技」或「通用技能」課程，不單不限學歷，亦無指定行業限制，而且學費全免，出席率達60%或以上並修畢課程的合資格學員，更可於課程完結後獲發放特別津貼。而出席率達80%的「全日制」「職業技能」課程的合資格學員，更可獲最多6個月的就業跟進服務。

此外，有意持續進修者要留意，於財政司司長最新公佈的「財政預算案2022」中，已將「持續進修基金」的資助上限調升至每人2.5萬元，並撤銷申請的年齡限制，無論多大年紀，只要想繼續進修及已開立基金帳戶，都可善用政府新增的資助以減輕學費負擔。

至於應屆中學畢業生如想了解更多升學及課程資訊，可留意教育局將於5月27日至8月12日舉辦「2022多元出路及網上資訊SHOW」，屆時將有約30間院校設網上攤位，提供本地專上課程資料，亦設有直播多元升學講座（5月27及28日）及升學諮詢服務，助學生作好規劃，同時可減低染疫風險。（展覽網址：www.virtualinfoexpo2022.com ）