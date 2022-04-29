百樂酒店Park café 「寵．愛」母親節自助餐

Park café將於5月7日至8日誠意獻上「寵．愛」母親節自助餐，包羅豐富美饌和禮遇。自助晚餐匯集歐洲南部多國特色美饌，精選推介包括伊比利亞黑毛豬火腿、什錦芝士拼盤、西班牙砂煲墨魚汁海鮮飯、西班牙蛤蜊辣肉腸酥皮湯等；無限供應的鱈場蟹腳海鮮拼盤，包括鱈場蟹腳、紐西蘭藍青口、海蝦、白蜆和黃金螺等。當然還有多款精緻甜品，包括滋補養顏的燕窩桃膠燉蛋白、油炸吉拿棒、即焗梳乎厘和葡撻，以及限時供應的火焰雪山等。於母親節正日惠顧，每位媽媽更可免費獲贈花膠桃膠燉鮮奶乙客、羽衣甘藍蘋果特飲乙杯及限定禮品乙份。

西班牙砂煲墨魚汁海鮮飯

伊比利亞黑毛豬火腿

•供應期：2022年5月7至8日 •自助午餐

時間：12:00 – 14:30

成人$308、小童$278 (5月7日)

成人$338、小童$298 (5月8日) •自助晚餐

時間：18:30 – 21:30

成人$578、小童$398 (5月7日)

成人$608、小童$418 (5月8日) •讚好或追蹤香港百樂酒店Facebook專頁，並出示已置頂之優惠券，惠顧母親節自助晚餐可享8折優惠；惠顧母親節自助午餐可享85折優惠。 •訂座及查詢：2731 2168 •WhatsApp：6588 0682 •地址：尖沙咀漆咸道南61 - 65號香港百樂酒店4樓

而自助午餐則以韓國料理為主題，推介美食包括芝麻韓式辣醬炸雞、韓式芝士雞肉炒年糕、韓國人蔘雞湯、韓式石鍋拌飯、韓式炒粉絲和韓式燒烤等。自助午餐同樣無限供應海鮮拼盤，包括紐西蘭藍青口、海蝦、白蜆和各式即切刺身等。特式甜品方面，有即製鯉魚餅、韓式迷你冬甩、榴槤慕絲蛋糕、迷你白桃3.6牛乳、朱古力噴泉，以及Dreyer’s雪糕等。