皇家加勒比海洋光譜號載譽回歸 香港母港航季現正啟航！

想在這個冬季來一趟「海上假期」？皇家加勒比國際遊輪旗下超量子級「海洋光譜號」已正式重返香港，正式展開2025至26航季！由即日起至2026年1月23日，航線涵蓋沖繩、石垣島、越南峴港，還有聖誕跨年主題航程。船上亦增添濃厚聖誕氛圍：巨型聖誕樹、閃爍燈飾，還有薑餅曲奇手作體驗，讓大家能擁有非凡的聖誕體驗！

航線選擇多元 短途長線任你玩

‧2晚「Turn up the Weekend」音樂派對航線：白天在甲板享受陽光，晚上直奔「Music Hall」跟隨節奏搖擺，午夜派對更是熱力全開，短途假期也能玩到盡興。

‧5晚沖繩．石垣島航線：深度採索沖繩世界遺產、石垣島原始自然風光，還有地道美食等大家發掘，慢慢感受海島的悠閒節奏。

‧5晚越南峴港深度體驗航線：想避開寒冬？峴港就是答案！船上可辦理越南落地簽證，輕鬆出發，岸上行程更包括乘坐巴拿山纜車、遊覽會安古鎮，文化與美景一次滿足。

‧9晚「聖誕啟航」主題航線：聖誕、跨年一次玩足！九晚海上聖誕樂園，從節日裝飾到限定美食，再加上派對與表演，節慶氛圍滿分，讓大家在海上迎接新一年。