盡享書展優惠大滿貫！ 樂思補充練習套裝低至66折 多買多賞 7日書展送7部iPad

暑假除了吃喝玩樂，不少家長也會為子女購買補充練習，安排學習時間溫故知新，為新學年、呈分試、DSE等等做好準備。而深得學校及家長多年來支持的樂思教育出版集團(樂思)，適逢品牌成立25週年，於今屆書展重拳出擊，推出25套小學補充練習套裝及多重優惠，實行多買多賞，絕對是家長大手買入補充練習的好時機。
樂思Pan Lloyds攤位
3E-A02, 3E-A12
躍思JumpStart攤位
3E-D38
精選優惠｜多重優惠連環送 以至抵價購入適合子女的補充練習
樂思攤位集合了三大補充練習品牌：樂思、躍思及眾課堂。全新及熱賣中小學補充練習低至8折起發售，精選小學套裝及中學套裝更分別低至71折及66折，優惠激筍！買滿4套再額外減$25，而新會員購物額外消費滿$500更即減$25！另有多重優惠連環送，消費滿$500送余仁生「破壁」靈芝孢子紫芝膠囊(10粒裝) (價值$79/包)；消費滿$1,500即送山頂大富翁夢想世界門票$200現金券；消費滿$2,500則送精美又實用的摺疊式購物車乙架。
消費每滿$1,000即可參加大抽獎乙次 贏取豐富獎品
大家消費每滿$1,000，更可參加《樂思25週年大抽獎》乙次，贏取豐富禮品！禮品包括iPad 10.2吋64GB(第9代)、Epson EcoTank L3256多功能打印機、 LabelWorks LW-C410 藍牙標籤絲帶打印機、挪威BECKMANN護脊書包/文具袋，以及Triangle Plus 親子歷險攀爬樂園入場門票。25週年限定，機會難逢！
特設全港18區小學書單 血拼前先選定適合子女的練習
樂思今年更拓展服務，特意搜羅全港18區小學書單，並拓展「為你推薦學校書單」的網上服務，希望為家長們帶來更完善和貼心的體驗。家長們只要從學校清單中選取子女學校名稱，系統便會根據該校的書單，推薦選書，確保大家所選購的教材不會與學校正使用的重複。家長們到書展血拼前不妨先透過新服務選定子女需要的練習。