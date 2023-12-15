盡公民責任 記得準時交稅 多種付款方法 身處海外亦要交稅

第一期交稅限期快至，各位打工仔無論是否已預備好稅款或已揀選好稅貸計劃，都要謹記在限期前繳交第一期稅款。因為準時交稅是每位納稅人的責任，如沒有按時交稅，稅局可根據相關條例採取相應懲治措施。 當打工仔收到綠色炸彈後，都會在「評稅通知書」內看到第一期(約為2024年1月)及第二期稅款(約為2024年4月)的繳交限期，納稅人必須於指定日期前繳交相關稅款。現時納稅人除可親身前往稅局或郵寄支票交稅外，亦可透過以下多種辦法繳交稅款：

1.電子交稅快捷方便

納稅人可選擇以電話（繳費靈）稅，注意由於每張稅單的收款帳號都不同，納稅人須先致電18013，於互聯網或「繳費靈手機服務」登記帳單，稅務局的商戶編號為「10」。完成登記帳單後，可再致電18033，於網上或「繳費靈手機服務」繳交帳單。

納稅人亦可透過電子支票/電子本票、轉數快，以及於網上銀行交稅。如選用電子支票交費，可登入子支票支付網站並選擇稅務局及合適的帳單類別，再輸入帳單資料和上載電子支票交費。 如用其他電子付款方法，必須輸入已列印於稅上的正確「電子付款專用收款帳號」或於稅單左下角的11位數字的收款帳號（但無需輸入連字號 -）。此外，帳單最尾的字元如為A字，在使用電話或自動櫃員機付款時無需輸入A字，但使用網上銀行交稅則要視乎個別銀行的要求而定。但如使用電子支票/本票交稅，則必須輸入最後的A字。

2.便利店交稅後 小心核對收據資料

於本港任何一間便利店也可以交稅，但便利店只會接受現金交稅，不會接受電子付款方式，而每次交稅的上限為5,000港元。而納稅人必須帶同由稅務局發出及印有條碼的繳款單前往便利店繳費，交費後務必小心日核對收據，確認所有資料，包括帳單參考編號、交費日期及時間，以及所繳的金額等均正確無誤，並保留相關收據，最好是拍照或影印存檔，以便日後有需要可作為證明。稅務局不會就你於便利店交稅另發收據，如你有需要，則要透過傳真服務（2598 6001）或於稅務局網頁下載IR1273表格，以申請繳說證明書。

3.納稅人身處海外 一樣可以準時交稅

就算納稅人因事身處海外，亦可透過網上銀行，郵寄支票##等交稅。如納稅並未持有香港的銀行戶口，則可透過郵寄銀行本票##交稅，或是海外銀行戶口的劃線支票##，甚至可委託在港的親友代為交稅。（##須註明支付給「香港特別行政區政府」，在支票背面寫上所繳付稅單的檔案編號及收件帳號，並連同繳款單一併郵寄）

郵寄支票/

銀行本票/海外銀行戶口的劃線支票的地址：

稅務局局長 ：

香港九龍協調道郵政局郵箱 28282 號