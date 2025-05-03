直接抄写收藏！ 西九高铁转港铁不用转线 去启德看演唱会 顺便玩一圈

5月9日启德园区主场馆将举办《五月天演唱会2025》。拜托！来香港看演唱会一定要提前大半天来，因为启德真的太好玩！记住，西九高铁下车转驳港铁，乘《屯马线》不用转线直达启德站，先去B出口逛高奢SOGO双子汇，再到C出口AIRSIDE体验室内冲浪；最后D出口漫步10分钟前往启德主场馆，不用急着进场，先去零售馆吃好吃满，顺道带你逛万呎蜡笔小新展！

启德站B出口：高奢SOGO双子汇 日系美妆天堂 全新旗舰店坐拥15层，有逾480个品牌，包括22个首次进驻香港的品牌，拥有九龙东规模最大的美妆及护肤专区，提供超过110个品牌，包括日本优质护肤品牌Kesalan Patharan和THREE等；并设最大型童婴专区 Baby Mart，集合逾120个婴儿用品及食品品牌，还有横跨3个楼层的餐厅及食肆的「食汇堂」。

启德站C出口：AIRSIDE 6楼暴玩室内冲浪 逛完一个商场，转战C出口直达AIRSIDE，今次直奔6楼「浪谷Groundswell」，在占地4万呎的巨型滑浪场，来一趟冲浪之旅！记得出发前到官网预订，55分钟疯狂玩连美食礼遇只不过每位港币500元！提供最先进FlowRider设备连专业教练，只要带上泳衣即可参加，随时体验室内滑板冲浪。

启德站D出口：直奔启德园区 玩日本JOYPOLIS SPORTS 兼看蜡笔小新互动体验展 毗连启德主场馆的运动健康中心，开设了日本首间海外JOYPOLIS SPORTS香港旗舰店。场馆楼高5层，占地3万呎，必去全球首个SEGA授权，以SONIC超音鼠为主题的独家游乐项目音速旋风与空中金环大冒险。其中通用于G楼忍者道场、二楼超音鼠竞技场及三楼未来运动馆的「JP超动感全票」，2小时成人收费为港币320元起，可预先经网上通道购票。 而集饮食玩乐于一身的启德零售馆，即日起8月31日期间，更举行『蜡笔小新「玩转！时空大冒险」互动体验展』亚洲巡回首展，订票可经携程搞定，双人票港币185元起，入场观众将化身「春日部防卫队」成员，穿梭多重电影宇宙，协助小新参与救援任务，动漫控必玩！

黑松露松茸猪肉饺

饺子镇 饺子镇专注于手作饺子，以日本面粉及新鲜馅料，即叫即包的方式，呈现外皮幼滑烟韧、内饀丰腴多汁的手工饺子。除传统水饺及煎饺口味以外，还有招牌蟹后蟹粉猪肉饺、芳香浓郁的黑松露松茸猪肉饺、芝士蛋粟米饺、泡菜猪肉饺等，都鲜甜可口、深具韵味。 地址：启德零售馆1, 2楼M1-208号 电话：2780 2223

海老浓汤叉烧拉面

一桥拉面 网民力推极高性价比的「一桥拉面」，以海老浓汤(虾汤)及豚骨汤为主打，港币$39.9起便能享受到质量保证的拉面，选用优质用料并以新鲜材料熬制出鲜甜的汤头，无添加保存鲜味，配上每日以日本面粉鲜制的自家挂汤面条，诚意满满地呈献拉面及拌面，更不定期推出「一期一会」的时令特色拉面，绝对非试不可！ 地址：启德零售馆1, 2楼 M1-208号 电话：2851 0109

石锅牛肉酱拌饭

安金稻朝鲜拌饭 「安金稻」严选东北黄金稻米及配菜，精心配搭秘制拌饭酱汁，客人只需在滚烫的石锅内快速搅拌所有食材，便可享用美味的朝鲜拌饭！「安金稻」的招牌石锅牛肉酱拌饭和金枪鱼拌饭绝对不容错过！客人进食朝鲜拌饭时，别忘了锅底的香脆「锅巴」。 「锅巴」当属拌饭的精髓，口感松脆、略带焦味——定会让您唇齿留香！ 地址：启德零售馆1, 2楼M1-215号 电话：2851 0133

亚参去骨海南鸡饭

亚参鸡饭 融合新加坡及马来西亚美食的最佳风味，海南鸡饭为不少港人至爱星马美食。亚参鸡饭凭着其鸡滑饭香的独特烹调方法，令招牌亚参去骨海南鸡饭、新加坡喇沙米线、槟城虾面、新加坡肉骨茶和斑兰咖央多士成热卖款，于极短时间内成为香港星马歺厅的市场领导。 地址：启德零售馆1, 2楼 M1-208号 电话：2619 1132