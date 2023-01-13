研究生課程指南 進修增值提升競爭力

想讓自己於職場更有優勢，工作更順利，不少人選擇報讀研究生課程，在工餘時間進修。各大院校的研究生課程現正接受報名，有意報讀者可把握機會申請。不過，需注意不同課程的截止申請日期，以及自己是否合乎課程的入學條件。

持續三年的新冠疫情，已逐漸演變成為風土病。隨著政府逐步放寬社交距離措施，社會正邁向復常之路，加上早前的移民潮及政府推出搶人才措施，面對企業人才荒及外來競爭者，打工仔要保住飯碗，甚至更上一層樓，便需要持續進修提升競爭力，才能獲上司賞識。

申請人需達指定要求

研究生課程可分為博士和碩士課程，博士課程的修讀年期一般為3至6年，全日制碩士課程則一般需修讀1年(授課式)至2年(研究型)不等，為方便上班人士進修，課程多亦設有兼讀制，學員需於指定晚上及周末上課，故修讀時間會增加約一倍。此外如因工作問題影響修讀，有需要學員亦可申請延長修讀期。

課程一般會要求申請人必須具備認可的大學學士學位，並獲一級或二級榮譽(或同等資格)，又或具備指定年期相關工作經驗，但有個別課程可人供跨學科/專業人士申請。申請人需達到指定英語成績，雖然有個別課程採用中文授課，但課程同樣會要求學員須達指定英語水平。以城市大學商學院為例，申請人便須要達托福筆試563分或互聯網試85分或新版紙筆考試62分，或其他等同成績，又或於雅思整體測試達6.5分或以上。

城大EMBA可兼修清華MPA

多家院校的2023/24研究生課程現正接受申請，其中城市大學商學院的兼讀制行政人員工商管理碩士課程(EMBA)[中文授課]，是亞洲首個同類EMBA課程，為企業培育管理和公共行政專才，以聚焦一帶一路市場及公私合營模式。課程並與清華大學合作，如學員符合清華大學的公共管理碩士(MPA)學位入學資格，便可同時報讀清華的MPA課程，於城大獲得的學分將併入MPA課程計算，另學員需要完成相關的論文及指定要求，方會獲清華大字頒授的MPA學位。課程現正接受申請，截止日期為2023年7月31日。

城大商學院的工商管理碩士(MBA)課程，則於本周日(1月15日)截止申請，課程旨在為企業及公營機構的管理人員提供專業教育，以提升他們的管理能力，學員修畢課程後能有更強大的領導能力，同時更重視和實踐可持續性及ESG管治。

恒生大學新增兩碩士課程

除了城市大學外，香港恒生大學亦將於2023/24學年推出全新的「文化遺產管理文學碩士」及「公共政策及風險治理社會科學碩士」課程。其中「文化遺產管理文學碩士」設50個全日及兼讀制學額，課程主要針對物質與非物質文化遺產、「活化歷史建築伙伴計劃」項目的保育和價值創造、營運、管理及公眾教育等範疇而設。「公共政策及風險治理社會科學碩士」則設40個學額，是全港首個以風險研究為重點的公共政策碩士學位課程，旨在培育有志於公共行政、風險治理及政策研究相關工作發展的人才。除了此兩全新課程外，恒生大學另有12個不同碩士課程可報讀。