私人无敌机位 免去星光大道！ 盘点尖沙咀4大小众观景台 看维港美景

香港维多利亚港贵为世界三大夜景之一，到尖沙咀除了购物之外，到天星码头和星光大道拍摄维港日夜景致，当然是来港指定动作！如果想在朋友圈拍出氛围感满满的大片，毋须到人来人往的星光大道，教你小红书推荐4大小众秘境机位，拍出最美维港风景！

海港城「海运观点」平台 与其迫在天星码头，海港城对开户外的港威大道与海景长廊，可占无人之境独揽广阔海港景致。如想拍摄醉人维港日落，首推海港城扩建大楼5楼顶层的「海运观点」观景台，那儿临海向西，坐拥270度维港景色，更附天然草坪与梯级式看台，绝美机位拍出电影级大片！ 地址：海港城扩建大楼5楼顶层

讯号山花园 讯号塔 图片来源：instgram @ myhkalbum

讯号山花园讯号塔

讯号山花园与市区非常近，由入口沿住斜路行上山，只需要5分钟就到山顶，一大片观海平台远眺维港，尽收眼底。记得走上百年历史的红砖讯号塔，走进塔内三层旋转楼梯及棕色窗户打卡，仿佛置身于外国。 讯号塔开放时间：09:00-11:00、16:00-18:00 地址：尖沙咀缅甸台 (尖沙咀港铁站D2出口/尖东站P3出口步行约5分钟)

香港艺术馆

香港艺术馆 位于尖沙咀海傍的香港艺术馆坐拥维港美景，每层均有落地海景玻璃加上移动椅子提供，让游客轻松放空心情看维港。不得不提馆内收藏了古今中外上万件艺术珍品，文青们不容错过。 开放时间：10:00-18:00(平日) 10:00-21:00(假日) 地址：九龙尖沙咀梳士巴利道10号

K11 MUSEA 6楼空中花园

K11 MUSEA 6楼空中花园 看维港的小众打卡机位，必数藏于尖沙咀海傍K11 MUSEA 6楼的空中花园。平台正对面就是维港和星光大道，身处其中静静吹着海风，放空心情发呆。要留意切勿去错地方喔！是海傍K11 MUSEA，不是河内道K11 Art Mall！ 前往方法：K11进去G层，找Cartier对面坐电梯的地方，再坐电梯到6楼，然后前往露台那边旋转门出 地址：尖沙咀梳士巴利道18号

太兴原味烧鹅

太兴 作为传统港式烧味的代表，「太兴烧味」已有超过35年历史，一向备受顾客的爱戴及支持，多年来为顾客提供经典的港式风味招牌菜式。「太兴」招牌菜式包括冰镇奶茶、五星级烧肉、太兴原味烧鹅、回味菠萝咕噜肉和顶级午餐肉滑蛋方便面等，每一道菜都经过精心制作、选用新鲜食材及搭配独特的调味秘诀，确保每一口都让您回味无穷。 地址：加连威老道20号地下 电话：2806 3089

敏华黯然销魂饭

敏华冰厅 起源于香港九龙一间名为文华冰厅的独立「冰室」，历史悠久，可追溯至一九七零年代。「敏华冰厅」主要供应香港传统「冰室」略带西式风味的港味小食，必食招牌菜要数敏华黯然销魂饭(蜜汁叉烧煎蛋饭)，而茶歺厅常有的潮式沙茶牛肉公仔面及蛋挞，亦深受食客欢迎，让顾客感受香港独有「茶记」风情。 地址：K11 Art Mall地库1楼B104号铺 电话：2305 5300

新加坡喇沙米线

亚参鸡饭 亚参鸡饭在短时间内已成为香港星马歺厅的市场领导者。人气新加坡喇沙米线以3款不同属性辣椒与多款南洋香料如黄姜、喇沙叶等烹调浓厚汤底，再以椰浆令辛辣惹味的汤底更顺口。特别选用吸汤性较低的米线，令吃起来不会糊口，喇沙米线具备丰富配料如鲜虾肉、爽弹鱼片、鸡蛋、豆腐卜及分别由东南亚新鲜空运直送的怡保芽菜和泰国通菜。 地址：广东道28号新太阳广场地库LG 2号 电话：2698 7600

草莓香草蜜糖砖块

茶木‧台式休闲歺厅 茶木TEAWOOD走清新休闲路线，为顾客提供优质地道的台式料理，歺厅招牌菜式包括草莓香草蜜糖砖块，软滑雪糕加上烤得香脆的自家制吐司，试一口就无法抗拒！主食如TeaWood红烧牛肉面，阔身挂汤弹牙面条是自家每日制作，配上炆得香浓的牛肉块，再加一杯菠萝水果绿茶，满足度极高！ 地址：弥敦道63号iSQUARE国际广场6楼603-604号铺 电话：2668 5011