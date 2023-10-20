秋天訪日、韓、台 迎來美麗賞楓時節

踏入秋天，迎來了美麗的賞楓季節。在亞洲，最受歡迎的賞楓地點必定是日本和韓國及台灣。從明亮的橙紅到鮮紅色的楓葉，營造出一片如詩如畫的景致，為整個地方帶來一片迷人的秋季景觀。不論在哪裡，賞楓都是一個令人心醉神迷的時刻。今個秋天，讓永安旅遊帶你沉浸在迷人的楓葉中，感受大自然魅力。
台灣—人氣「C線路」 中、西、北地區
台北、南投、彰化、台中及苗栗，每個地方都擁有迷人景點。造訪杉林溪絕佳賞花地點。在不同的月份，你可以欣賞到銀杏的美麗，亦可以目睹楓紅和水杉的壯麗景色。騎乘舊山線鐵道自行車，穿越隧道和鐵橋，從不同的角度欣賞三義山城的美景。最令人驚嘆的是可以從高空俯瞰龍騰斷橋古蹟遺址，絕對是一次難忘的體驗。行程中特別安排了日月潭國家風景區，搭乘遊湖船，細心欣賞日潭、月潭、拉魯島和玄光寺的美景。這裡的湖光山色將給您留下深刻的印象。
韓國—韓楓秋色最迷人的景觀
丹陽滿天下SKY WALK位於丹陽市的大自然之中，在秋季站於山頂的觀景平台，高處俯瞰壯觀楓葉，遠眺島潭三峰與湖水和周圍的紅葉交相輝映，呈現出壯麗而浪漫的景色。仁川大公園、京義線林蔭道公園和天空公園欣賞波斯菊、蕎麥花、九節草、紅葉、銀杏、芒草等的秋日景色。這趟旅程將入住兩晚High1 Resort，欣賞MountainTop的壯麗景色，盡情暢玩High1 Water World室內泳池及傳統式溫泉。
日本—賞楓、溫泉與美麗花園的絕佳組合
河口湖是富士山區最受歡迎的賞楓景點之一。沿著湖岸，遊客們可以欣賞到紅葉迴廊，楓葉在湖水的映襯下顯得格外美麗，營造出一幅如夢如幻的畫面。而「新倉富士淺間神社」亦是觀賞富士山的絕佳位置，位於神社上方的新倉淺間公園內的忠靈塔，秋天楓葉加上鮮紅的鳥居，與富士山共譜的美景，讓此處成為聞名國際的拍照打卡熱點。
行程更會入住富士山溫泉酒店，享受傳統的日本溫泉文化放鬆身心。