秋天訪日、韓、台 迎來美麗賞楓時節

踏入秋天，迎來了美麗的賞楓季節。在亞洲，最受歡迎的賞楓地點必定是日本和韓國及台灣。從明亮的橙紅到鮮紅色的楓葉，營造出一片如詩如畫的景致，為整個地方帶來一片迷人的秋季景觀。不論在哪裡，賞楓都是一個令人心醉神迷的時刻。今個秋天，讓永安旅遊帶你沉浸在迷人的楓葉中，感受大自然魅力。

台灣—人氣「C線路」 中、西、北地區

台北、南投、彰化、台中及苗栗，每個地方都擁有迷人景點。造訪杉林溪絕佳賞花地點。在不同的月份，你可以欣賞到銀杏的美麗，亦可以目睹楓紅和水杉的壯麗景色。騎乘舊山線鐵道自行車，穿越隧道和鐵橋，從不同的角度欣賞三義山城的美景。最令人驚嘆的是可以從高空俯瞰龍騰斷橋古蹟遺址，絕對是一次難忘的體驗。行程中特別安排了日月潭國家風景區，搭乘遊湖船，細心欣賞日潭、月潭、拉魯島和玄光寺的美景。這裡的湖光山色將給您留下深刻的印象。