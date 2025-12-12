穿越亞洲雪國 7天帶大家遊走日本遺珠

由日本線旅遊美食專家悉心策劃，嚴選季節限定與地道體驗，從札幌直航出發，帶大家於7日行程中，輕鬆探索冬日北海道！
北海道之旅從旭川展開，入住舒適的Art Hotel，並前往人氣景點旭山動物園，近距離欣賞企鵝悠閒散步的可愛模樣。接著前往北見狐狸村，與萌系小狐狸互動，體驗雪國獨有的魅力；夜宿北見日式溫泉酒店，享用精緻豪華晚宴，暖心又暖胃。
行程還包括暢遊屈斜路天鵝湖，並登上網走破冰大型遊覽船，親眼見證鄂霍次克海岸壯麗的冰海奇景。走進層雲峽冰瀑祭，燈光映照冰壁，夢幻場景令人屏息，再遊覽大雪山國立公園及銀河流星瀑布，感受北海道冬季的磅礴氣勢。
美食當然少不了拉麵！旭川拉麵村與札幌的拉麵橫町，讓拉麵迷一次滿足；喜愛日本酒的朋友則不能錯過男山酒造，深入了解傳統酒文化。打卡賞景方面，夜幕下的美瑛町天鏡青池冬日點燈浪漫滿分，小樽浪漫運河、音樂盒博物館及祝津漁港更是必到，漁港直送海鮮料理令人垂涎。最後安排北廣島三井Outlet Park，購物與放鬆兼得！
