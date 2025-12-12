穿越亞洲雪國 7天帶大家遊走日本遺珠

由日本線旅遊美食專家悉心策劃，嚴選季節限定與地道體驗，從札幌直航出發，帶大家於7日行程中，輕鬆探索冬日北海道！

北海道之旅從旭川展開，入住舒適的Art Hotel，並前往人氣景點旭山動物園，近距離欣賞企鵝悠閒散步的可愛模樣。接著前往北見狐狸村，與萌系小狐狸互動，體驗雪國獨有的魅力；夜宿北見日式溫泉酒店，享用精緻豪華晚宴，暖心又暖胃。

行程還包括暢遊屈斜路天鵝湖，並登上網走破冰大型遊覽船，親眼見證鄂霍次克海岸壯麗的冰海奇景。走進層雲峽冰瀑祭，燈光映照冰壁，夢幻場景令人屏息，再遊覽大雪山國立公園及銀河流星瀑布，感受北海道冬季的磅礴氣勢。