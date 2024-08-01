第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽今日開鑼！ 新手爸媽入場前必看 Last minute購物攻略

期待已久BB展又回來了！由荷花集團主辦的「國際嬰兒、兒童用品博覽」今日起一連4日(8月1至4日)於香港會議展覽中心Hall 1隆重回歸。今年打破近年攤位數量，齊集超過650個孕婦嬰兒用品攤位，優惠更低至2折。未有頭緒想買甚麼BB用品，就看看小編為大家的精選筍貨推介！



第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽

地點：香港灣仔會議展覽中心 Hall 1展覽廳

日期：2024年8月1日至4日

時間：8月1日~3日 (10:00am–8:00pm)、8月4日(10:00am–7:00pm)

門票：成人HK$30、小童HK$20(1米以下小童免費)；博覽優惠券HK$25

售票：即場購票｜網上購票｜AlipayHK｜支付寶｜01空間

網址：Eugene Baby Expo 荷花BB展