第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽今日開鑼！ 新手爸媽入場前必看 Last minute購物攻略

期待已久BB展又回來了！由荷花集團主辦的「國際嬰兒、兒童用品博覽」今日起一連4日(8月1至4日)於香港會議展覽中心Hall 1隆重回歸。今年打破近年攤位數量，齊集超過650個孕婦嬰兒用品攤位，優惠更低至2折。未有頭緒想買甚麼BB用品，就看看小編為大家的精選筍貨推介！
第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽
地點：香港灣仔會議展覽中心 Hall 1展覽廳
日期：2024年8月1日至4日
時間：8月1日~3日 (10:00am–8:00pm)、8月4日(10:00am–7:00pm)
門票：成人HK$30、小童HK$20(1米以下小童免費)；博覽優惠券HK$25
售票：即場購票｜網上購票｜AlipayHK｜支付寶｜01空間
網址：Eugene Baby Expo 荷花BB展
【BB出牙期愛咬東西！】
爸媽再也不用擔心BB誤吞異物
BB出牙期會出現牙痕，不論甚麼東西，喜歡放入口亂咬一通！為了減低BB咬傢俬時誤吞異物的風險，LA BABY嬰兒木床(24"x42")兩側床欄設防咬膠邊，來防止寶寶咬食異物，同時保護寶寶牙齦健康，再不用擔心BB會將床漆「吞落肚」！
博覽優惠價：$1,559 (原價：$2,199)
展位：A01
【新生敏感肌BB恩物！】
Mustela呵護套裝 呵護大小朋友
初生嬰兒皮膚特別嬌嫩，當遇上轉季期，皮膚會較容易受到刺激！專為初生嬰兒而設的「Mustela初生寶寶特別呵護套裝」，採用全天然植物成分，搭配溫和低敏配分，有助於修復和保護寶寶的皮膚屏障，適合敏感肌膚大人及BB使用。
博覽優惠價：$448 (原價：$868)
展位：M06–07, M20–21
小朋友成長之路
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展位：S20–21