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特刊
2023-11-24 04:29:45
日報

精選各國4大必看聖誕燈飾 感受閃耀繽紛聖誕節

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 「又到聖誕！又到聖誕」，耳熟能詳的聖誕歌曲開始響起，意味著即將踏入一年一度的聖誕節！在這個普天同慶的節日，不少人會選擇與親朋好友一同外遊。而世界各地亦陸續裝上炫美聖誕燈飾，今次小編為大家精選4大必看聖誕燈飾，當中包含熱門旅遊地日本及韓國，好讓大家及早計劃行程！

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首爾 COEX星空圖書館

(網絡圖片)

首爾︰COEX星空圖書館

聖誕節當然不少得聖誕樹啦！位於韓國首爾COEX MALL內的星空圖書館，在聖誕節期間，圖書館內部會擺放一棵高達11米的巨型金色聖誕樹，閃身矚目的聖誕樹搭配後面由逾萬本藏書砌成的書牆背景，為整個畫面增添了視覺上的吸引力！與此同時，館內亦會每晚上演「冬季仙境燈光表演」，將五光十色的多媒體影像投射在書牆上，令人目不暇給！

COEX星空圖書館
亮燈時間：18:00 - 22:00(每隔15分鐘進行一次)(每週三、五 19:00 - 20:30 燈光表演暫停)
交通方式︰乘坐2號線至「三成站」站5或6號出口

台北 耶誕時光之城

(網絡圖片)

台北︰耶誕時光之城

想過白色聖誕，不一定要經歷四個多小時機程，距離香港僅兩小時機程的台北一樣可以！堪稱全台最美的聖誕樹登陸台北信義新天地，由逾萬株雪白的手工葉片打造而成的17米高雪白聖誕樹，令人置身於浪漫雪國之中！場內特設「極光幸運屋」，運用大量鏡面，透過雷射投影打造出浪漫至極的氛圍，不用飛到冰島等北歐國家，都可以看到令人幸福滿溢的極光！

耶誕時光之城
活動日期：11月16日 - 2024年1月3日
交通方式︰乘坐捷運板南線至「市政府站」站3號出口，步行3分鐘

倫敦 攝政街聖誕燈飾活動

(網絡圖片)

倫敦︰攝政街聖誕燈飾活動

如果亞洲地區已經滿足不到各位旅行狂迷的話，不妨考慮聖誕氣氛同樣濃厚的倫敦！倫敦攝政街每年的「The Spirit of Christmas」，可謂年度矚目聖誕燈飾活動之一，經典的天使燈飾將會如期降臨攝政街，加上四周圍繞極美的歐式建築，氣氛一流！

攝政街聖誕燈飾活動
活動日期：11月9 日 - 2024年1月2日
亮燈時間：15:00 - 23:00
地址︰Regent Street London W1B 5TD

東京 六本木之丘聖誕嘉年華

(網絡圖片)

東京︰六本木之丘聖誕嘉年華

東京六本木之丘每到聖誕節，必定會換上美輪美奐的聖誕燈飾，絕對稱得上是東京最有濃厚聖誕氛圍地方之一！今年，六本木之丘一如既往舉行「Roppogi Hills Christmas 2023」聖誕燈飾活動，街道兩側樹木都會裝上80萬顆藍白色燈飾，將整條櫸木坂通變成迷人璀璨的銀河，再配上東京鐵塔為背景，無疑是今年冬季東京絕美的打卡勝地！另外，同場設有聖誕市集、音樂會等，更有東京最大的室外溜冰場「MIDTOWN ICE RINK」，為大家帶來精彩難忘的聖誕體驗！

六本木之丘聖誕嘉年華
活動日期：11月6日 - 12月25日
亮燈時間：17:00 - 23:00
交通方式︰乘坐都營地下鐵 大江戶線至「六本木」站3號出口，步行4分鐘

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