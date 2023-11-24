精選各國4大必看聖誕燈飾 感受閃耀繽紛聖誕節

「又到聖誕！又到聖誕」，耳熟能詳的聖誕歌曲開始響起，意味著即將踏入一年一度的聖誕節！在這個普天同慶的節日，不少人會選擇與親朋好友一同外遊。而世界各地亦陸續裝上炫美聖誕燈飾，今次小編為大家精選4大必看聖誕燈飾，當中包含熱門旅遊地日本及韓國，好讓大家及早計劃行程！

首爾︰COEX星空圖書館

聖誕節當然不少得聖誕樹啦！位於韓國首爾COEX MALL內的星空圖書館，在聖誕節期間，圖書館內部會擺放一棵高達11米的巨型金色聖誕樹，閃身矚目的聖誕樹搭配後面由逾萬本藏書砌成的書牆背景，為整個畫面增添了視覺上的吸引力！與此同時，館內亦會每晚上演「冬季仙境燈光表演」，將五光十色的多媒體影像投射在書牆上，令人目不暇給！

COEX星空圖書館

亮燈時間：18:00 - 22:00(每隔15分鐘進行一次)(每週三、五 19:00 - 20:30 燈光表演暫停)

交通方式︰乘坐2號線至「三成站」站5或6號出口