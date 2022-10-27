經濟不明朗 加息周期 精明借稅貸 理財更具彈性

轉眼又到10月尾，相信不少打工仔已陸續收到稅局寄出的「綠色炸彈」，又要在明年1月前準備好交稅。而各大銀行及財務機構亦先後推出不同稅貸計劃，並以不同優惠招徠，盼能吸引更多人申請，連帶推廣其他銀行業務。雖然坊間的計劃讓人花多眼亂，但打工仔務必要按稅單上列明的日期準時交稅，除非你已在指定日期內申請延遲交稅，否則如在無任何理由下欠交稅款，稅務局有權向納稅人作出相應行動和處罰。

每到稅季，不少打工仔都會選擇借低息稅貸效稅，其中部分人更會借盡「額度」，將高於稅款的借貸額作其他用途。雖然稅貸的利率比其他貸款要低，但亦是貸款產品的一種，如過度借貸未能按時償還，亦會被罰息、影響信貸評級等。特別在現時市況前景未明朗，如無特別需要，建議不要盡用計劃借款額度，應「量力而借」，以免出現過度借款難以清還的問題。

留意細則 宜比較實際年利率

申請稅貸亦有不少細則要留意，首先申請人要留意稅貸計劃的廣告都會以低息招徠，最常會看到「月平息」或「實際年利率」兩個不同的息率名稱。當中「月平息」只是計算每個月的平均利息開支，但並沒有計算其他借貸成本，如行政費、回贈優惠、手續費等，故未能反應借款人的實際支出和成本。而實際年利率除已計算貸款利率外，其他成本如手續費、行政費，現金回贈等，甚至連其他禮券或禮品等亦會計算在內，故能更準確反映貸款申請人的實際支出，如實際年利率越低，表示貸款所需成本越低，申請稅貸時應以實際年利率的多少作考慮。

欲享最低利率 須達指定條件

其次，想享受稅貸計劃宣傳所提及的最優惠貸款利率，往往要滿足指定條件，如必須是特選客戶、申請的貸款達指定金額、必須使用指定還款期或同時需使用指定的理財產品等，在申請稅貸前，宜與相關財務機構的職員先了解清楚，知道自己獲批的貸款額及利率，才不會失預算。當然，貸款人的收入情況和個人信貸評級，亦會影響稅貸審批的結果。

還款期不宜過長 免借貸重疊

此外，打工仔每年都要交稅，故可能每年都有需要借稅貸，坊間不少稅貸計劃，都有提供24個月或以上的還款期，在選擇時宜盡量選12個月還清欠款，以免來年再申請時會出現借款重疊的情況，有機會影響信貸評級和新申請貸款的審批。當然，在選擇貸款計劃前亦宜多比較不同銀行和財務機構的計劃，從而縮窄範圍。另外，亦要預先準備好相關文件，包括身份證明文件、地址證明、帳戶資料和入息證明，以便銀行可更快批核。當然，大家如有需要應預早申請稅貸，切莫等到交稅限期前一兩天才去申請貸款，以免當未能及時批出貸款時，會影響交稅。