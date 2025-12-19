綠色炸彈來襲 準時交稅有法 遲交稅會徵收附加費

又到稅季，相信不少打工仔已收到「綠色炸彈」，正為撲水交稅煩惱！有關你的個人稅務狀況，你亦可登入「稅務易」的「個人稅務網站」(ITP)帳戶於網上查詢及辦理。當你收到繳稅通知書時，便要在限定日期或之前交稅，以免被稅局追稅，因而影響工作及親友。 按《稅務條例》規定，打工仔必須根據評稅通知書所指示的方式，在指定日期或以前交第一/二期稅款，否則便會被當作拖欠稅款。如未能於指定日期前繳交第一期稅款，第二期稅款亦會被當作立即到期，所有於評稅通知書上仍未繳付的稅款總額，均會被當作是欠稅，稅務局有權根據《稅務條例》第XII部的規定，立即採取法定的追稅行動，包括徵收5%附加費，以及向第三者發出追收稅款通知書及進行法律行動等。

欠交第一期稅款 第二期即時被當欠稅 只要打工仔於第一期稅款到期日仍未交稅，所有兩期款稅便會立即被加徵5%附加費，而且第二期稅亦會被當作立即到期。如在6個月後（從第一期到期日計起）仍未清繳的稅款連同5%附加費，會被再加徵10%附加費。稅務局亦可向第三者，包括打工仔的老闆、銀行、租客、債務人、顧客等發出追收稅款通知書，不想大家都知道你欠稅，便要準時交稅！ 稅務局為打工仔提供多種交稅渠道，包括可透過音頻電話以繳費靈交稅，但因每張稅單的收款帳號都不同，故須先致電18013，於互聯網或「繳費靈手機服務」登記帳單（稅務局商戶編號為「10」），之後便可致電18033，於網上或「繳費靈手機服務」交稅。打工仔亦可選擇以電子支票/電子本票（登入子支票支付網站並選擇稅務局及合適帳單類別，再輸入帳單資料和上載電子支票交費）、轉數快等，或是透過網上銀行交稅。

電子交稅謹記輸入正確收款帳號 注意用電子付款方法交稅，必須輸入已列印於稅單上的正確「電子付款專用收款帳號」或於稅單左下角的11位數字收款帳號（但毋須輸入連字號 -）。帳單最尾的字元如為A字，在使用電話或自動櫃員機付款時毋須輸入A字，但使用網上銀行交稅則要視乎個別銀行的要求而定。但如使用電子支票/本票交稅，則必須輸入最後的A字。 打工仔亦可於便利店交稅，但便利店只會收現金，每次交稅的上限為5,000港元。交稅時必須出示由稅務局發出及印有條碼的繳款單，交費後請小心核對收據，確認所有資料正確無誤，並保留收據，最好是拍照或影印存檔，以便有需要時可作為證明。

對有事身處海外的納稅人，則可選擇透過網上銀行、郵寄支票##、郵寄銀行本票##，或是海外銀行戶口的劃線支票##，甚至可委託在港的親友代為交稅。（##須註明支付給「香港特別行政區政」在支票背面寫上所繳付稅單的檔案編號及收件帳號，並連同繳款單一併郵寄。） 已申請稅貸 應預留時間準時交稅 如納稅人用電子付款方式交稅，而稅額超出你的每天繳款限額，你可於繳款限期前，以分期方式將所有稅款全部繳清。此外，就算你已申請稅貸計劃，亦須留意，由於現時大多數銀行都不會代納稅人繳納稅款，只會將已批核的款額直接存入申請人指定帳戶，故納稅人仍須在交稅限期前親自繳清所有稅款，為免延誤交稅被罰，最好於收到稅貸後立即繳清稅款。

郵寄支票/銀行本票/海外銀行戶口的劃線支票的地址：

稅務局局長：香港九龍協調道郵政局郵箱 28282 號 (資料來源: 稅務局網頁)