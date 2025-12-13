经昂坪360 秋冬徒步奔赴缆车下的天梯 4大难度 体验行山探索游

秋冬天气清爽，是宝宝们香港旅游远足的最佳时候。但大家又知不知道，迄今为止朋友圈被问爆、美图打卡被灌爆的热门登山路线又会是哪儿？位于缆车之下、云海之上，既可以环顾草原，不远处更有市集和大佛，那就是「昂坪栈道」。机会来了！昂坪360最新推出「昂坪行山探索游」，精选昂坪一带如昂坪观景台、弥勒山郊游径等4条行山径，游客只要乘搭昂坪360，到埗远足时扫瞄山径指定位置的二维码，即可收集电子印章，换取奖赏！

收集电子印章换礼物 远足添乐趣 昂坪360为今次「昂坪行山探索游」活动推出网页应用程序，即日起任何人均可免费注册及使用。程序精选昂坪观景台、弥勒山郊游径、昂坪栈道及昂坪自然步道(凤鳯山段)4条行山径。游客只要扫瞄位于山径指定位置的二维码，即可收集电子印章，凭指定数量的印章及即日缆车门票或有效360全年通，于360旅游信息中心免费换领精美礼品。 于任何一条行山路线收集到一枚电子印章，可换领美妆品牌DECORTÉ黛珂人气星品集锦套盒、cdf Beauty 68折优惠券，以及National Geographic Apparel 95折现金券；于任何两条行山路线收集到两枚电子印章，可换领National Geographic Apparel渔夫帽或斜孭袋，以及「昂坪行山探索游」奖牌。礼物数量有限，先到先得，送完即止。

天梯+芒草 必游弥勒山郊游径 活动严选4条行山径，包括弥勒山郊游径，此路段是一条沿缆车钢索延伸的隐秘步道，穿梭于弥勒山腹地，秋冬季更有芒草摇曳！另外三条路线分别为可以看到无尽天空与山峦的「昂坪栈道」、可欣赏天坛大佛及昂坪缆车的「昂坪观景台」，以及可沿「天梯」攀登到香港第二高峰凤凰山的「昂坪自然步道(凤凰山段)」。昂坪360为所有路线的起步点，游客可乘坐昂坪360缆车到达昂坪市集后再整装出发，沿建议难度拾级挑战，感受大屿山独有的山海美景！

山径一览： 路线1：昂坪观景台 全程0.35公里，单程预计需时15分钟 难度：★☆☆☆☆ 昂坪观景台坐落于大屿山昂坪市集附近，是饱览天坛大佛与周边自然风光的绝佳地点。作为昂坪360缆车旅程的延伸景点，不仅是摄影爱好者的天堂，更是感受大屿山人文与自然完美融合的理想场所。 路线2：弥勒山郊游径 全程5公里，单程预计需时2小时 难度：★★☆☆☆ 弥勒山郊游径是一条环行步道，从东山法门入口出发。这条平缓易行的步道设有观景台，可俯瞰昂坪和大佛美景。步道中段与缆车线交汇，可近距离观赏缆车经过。黄昏时分，夕阳映照下的昂坪市集和天坛大佛更格外壮观。 路线3：昂坪栈道 全程5.7公里，单程预计需时3小时 难度：★★★☆☆ 昂坪栈道与昂坪缆车几乎是平衡而行，经过昂坪缆车3号缆塔便可以俯瞰到东涌湾、香港国际机场一带的优美景色。到了5号缆塔即可到达昂坪栈道最高点—弥勒山转向站，登上此处可看到无尽的天空与山峦，抬头可见到平衡的缆车索道，是另一个独特的欣赏角度。 路线4：昂坪自然步道(凤鳯山段) 全程5.2公里，单程预计需时4小时 难度：★★★★☆ 挑战香港第二高峰凤凰山，选择从昂坪出发。经过「凤凰观日」牌楼后，便可沿「天梯」缓缓攀登934米高的凤凰山。从高处可回望「心经简林」38支巨型木柱排成的无限符号。登顶后，天朗气清时可俯瞰石壁水塘、大屿山南部水域和昂坪一带；云雾萦绕时，更有机会置身梦幻云海之中。