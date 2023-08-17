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特刊
2023-08-17 04:29:49
日報

美食博覽2023試食回歸！ 1蚊、1毫搶鮑魚燕窩雞煲

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礙於防疫措施所限，過去兩屆美食博覽均不設試食，不少參展商及入場人士都大嘆失色。美食博覽2023今日起一連5日於灣仔會展舉行，試飲試食全面回歸，大家入場終於可以食住買、買住玩！各大參展商亦乘勢推出多個會場限定優惠，當中最震撼必然是1蚊必搶筍貨，就連1毫都有交易！

 

樂婷媽媽

健康急凍雞煲即食品牌樂婷媽媽，推出1毫買雞煲限時優惠，場內購物滿指定金額更可參加抽獎，有機會贏取雙人來回曼谷機票。

香港製造

香港製造黑松露意式雪糕

安記海味

安記海味50周年，推出1蚊「鮑．情．尋」活動，合共送出800罐即食鮑魚系列，總值港幣$36,000。

「尊貴美食區」增醇酒主題及韓食專區

今屆美食博覽設有「公眾館」及「尊貴美食區」，匯聚多個知名品牌及環球特色美食和餐飲。今年尊貴美食區更新增「醇酒．醉人」(Wine Whisky Wonderland)主題，引進各地的醇酒佳釀，亦特設「韓味道」(K-Food)專區，讓韓食愛好者緊貼韓國飲食潮流及文化。美食博覽同期亦會舉行「美與健生活博覽」及「家電．家居．博覽」，入場人士必定滿載而歸。

設幸運大抽獎
入場前記得下載電子優惠券

展會期間，貿發局每日都會舉行「幸運大抽獎」，獎品包括酒店住宿及自助餐禮券、家庭用品、護膚產品、各式美食、健康用品和健身課程等，只要憑單一收據消費滿港幣$200即可參與抽獎一次，每張收據上限抽獎五次。另外，大會亦繼續推出「8月食．住．買」網頁，供入場人士緊貼最新購物消息及各項快閃優惠，同時送出逾160張購物優惠券，盡享各項精彩優惠。

 

美食博覽2023開放日期：
公眾館：8月17至21日
尊貴美食區：8月17至21日
美食商貿博覽：8月17至19日(8月19日開放予公眾及貿易買家)
時間：上午10時至晚上10時(8月21日開放至傍晚6時)

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