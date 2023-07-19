耀中幼教學院專注幼師培訓 畢業獲四個政府認可專業資格 提供幼兒教育榮譽學士學位、高級文憑、文憑課程

耀中幼教學院（YCCECE）是亞洲首間及香港唯一專注幼兒教育的高等學院。學院秉承耀中教育機構90年本地幼兒教育辦學理念及實行「遊戲中學習」的經驗，為不同程度的學生提供政府認可的幼兒教育榮譽學士學位、幼兒教育高級文憑及幼兒學文憑課程，致力培育高質素的幼兒教育工作者及幼教老師。

多元學習體驗及實習機會

增加學生的實踐經驗

學院的國際教學團隊包括海外及本地的幼教專家、前幼稚園校長及富經驗講師，以100%全英語教學。學生除了本地還有來自內地、亞太地區及世界各地，形成一個多元文化的校園環境。學士學位課程設四個專修科目，進一步加強專業知識，包括「嬰幼兒教育」、「特殊教育需要」、「STEAM與資訊素養」、「漢語作為第二語言教學」及專修，加強學生的專業知識。另外，為了讓學生全面認識不同幼兒機構，本院校學士學位及高級文憑學生會到國際幼稚園、本地幼稚園及特殊教育機構完成8至16星期的跨環境實習，當中包括耀中國際幼稚園，深化實務技巧。

學院是全港首間在校園內設立在校的生活實驗室—幼兒探索空間「耀學園」，把孩子、家庭以至社區融入校園，為學生提供額外實踐所學的機會。每年有超過4萬名孩子體驗耀學園學習實驗室。學士學位及高級文憑課程畢業生將可成為教育局認可的「註冊幼稚園老師」，亦可取得由社署頒發的「幼兒工作員」、「幼兒中心主管」及「特殊幼兒工作員」共四個專業資格，開展幼兒教育工作。透過學院獨有的「明師計劃」，優秀的學士及高級文憑畢業生通過甄選後更有機會受聘於耀中教育機構香港或內地轄下耀中/耀華幼稚園至少一年。

學院除了提供中英文學習支援外，亦設立不同種類的獎學金及助學金，為有志踏上幼兒教育專才之路的學生提供適切的協助。80%以上的學生獲得獎學金或助學金，輕鬆追尋幼教夢。