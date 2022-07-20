耀中幼教學院專門幼師培訓 全取四個政府認可專業資格 幼兒教育榮譽學士學位、高級文憑、文憑

耀中幼教學院（YCCECE）是香港唯一專注幼兒教育的高等學院。學院秉承耀中教育機構近90年本地幼兒教育辦學及實行「從遊戲中學習」的經驗，為不同程度的學生提供政府認可的幼兒教育榮譽學士學位、幼兒教育高級文憑及幼兒學文憑課程，致力培育下一代成為高質素的幼兒教育工作者。

多元學習體驗及實習機會 增加實踐經驗

學院的國際教學團隊包括海外及本地的幼教專家、前幼稚園校長及富經驗講師，以全英語教學。學生除了來自香港還有亞太地區，形成一個多元文化的校園環境。學士學位課程增設全港首個「嬰幼兒教育」及「特殊教育需要」專修，加強學生的專業知識。另外，為了讓學生全面認識不同幼兒機構，學院的學士學位及高級文憑學生將有機會到國際、本地幼稚園及特殊教育機構完成8至16星期的跨環境實習，深化實務技巧。此外，校園設立全港首個在校的幼兒探索空間 — 「耀學園」，把孩子、家庭以至社區融入校園，為學生提供額外實踐所學的機會。學士學位及高級文憑課程畢業生將可成為教育局認可的註冊幼稚園老師，亦可取得由社署頒發的幼兒工作員、幼兒中心主管及特殊幼兒工作員共四個專業資格，開展幼兒教育工作。透過學院獨有的「明師計劃」，優秀的學士及高級文憑畢業生通過甄選後更有機會受聘於耀中教育機構香港或內地轄下幼稚園至少一年。

學院除了提供中英文學習支援外，亦設立不同種類的獎學金及助學金，為有志踏上幼兒教育專才之路的學生提供適切的協助。

DSE 放榜期間收生安排

1. 親身到收生中心即場報名、面試，即時獲知取錄結果及獎學金金額

耀中幼教學院 （地址：香港仔田灣山道2號）

7月20至22日 (三至五)：上午9時至下午7時

7月23日(六)：上午9時至下午5時

7月24日(日) ：下午2時至下午5時

7月25日(一) ：上午9時至下午6時

耀中國際學校（中學部） （地址：九龍塘多福道3號）

7月20至21日(三至四) ：上午9時至下午7時

2. 網上報名、面試及接受取錄結果，有關詳情可留意學院網頁：www.yccece.edu.hk

電話：3977 9877

WhatsApp：9312 0733

電郵：[email protected] 網上報名：https://bit.ly/AM730_pr_admission