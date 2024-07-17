耀中幼教學院 專注幼師培訓

耀中幼教學院（YCCECE）為香港唯一一所專注於幼兒教育的高等學院，秉承耀中教育機構90年在本地幼兒教育辦學經驗以及「從遊戲中學習」幼兒教育理念，為不同程度的學生提供政府及業界認可的幼兒教育榮譽學士學位、高級文憑和文憑課程。



多元國際視野的校園學習環境

學院的教學團隊由國際及本地幼教專家、前幼稚園校長和資深講師組成，並以100%英語授課，為學生提供良好的英語學習環境。專業的教學團隊，加上本地及來自內地、亞太地區及世界各地的學生，為學院打造一個兼具多元文化及國際視野的校園學習環境。