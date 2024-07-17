耀中幼教學院 專注幼師培訓

耀中幼教學院（YCCECE）為香港唯一一所專注於幼兒教育的高等學院，秉承耀中教育機構90年在本地幼兒教育辦學經驗以及「從遊戲中學習」幼兒教育理念，為不同程度的學生提供政府及業界認可的幼兒教育榮譽學士學位、高級文憑和文憑課程。
多元國際視野的校園學習環境
學院的教學團隊由國際及本地幼教專家、前幼稚園校長和資深講師組成，並以100%英語授課，為學生提供良好的英語學習環境。專業的教學團隊，加上本地及來自內地、亞太地區及世界各地的學生，為學院打造一個兼具多元文化及國際視野的校園學習環境。
全方位專修培養 多元實踐
學院的學士學位課程設有四個專修範疇，包括「特殊教育需要（SEN）」、「嬰幼兒教育與照顧（INTOD）」、「創新與新素養（INL）」、「漢語作為第二語言教學（TCSL）」專修，全面提升學生的專業知識和技能。
為了讓學生深入了解不同類型的幼兒教育機構，學院會安排學士及高級文憑學生前往國際幼稚園、本地幼稚園以及特殊教育機構進行為期8至16周的實習，深化實務技巧，並參與教學以外的活動策劃，累積寶貴的實戰經驗。學院亦在校園設立生活實驗室 - 幼兒探索空間「耀學園」，把校園融入孩子、家庭以至社區之中，為學生提供額外的實踐機會。
透過學院獨有的「耀中耀華明師計劃」，經甄選後的優秀畢業生可獲得在耀中耀華旗下的幼稚園工作一年的機會。在國際化的雙語教學團隊中接受指導，實踐學院倡導的「遊戲中學習」理念，強化專業實力並為未來幼教事業發展奠定良好基礎。
獲四個政府認可專業資格
學士學位及高級文憑課程畢業生除了可成為教育局認可的「註冊幼稚園老師」，也可獲社署頒發「註冊幼兒工作員」、「註冊幼兒中心主管」及「認可特殊幼兒工作員」，共四個專業資格。
90%學生獲得資助
學院設立不同種類的獎學金及助學金，為有志從事幼兒教育事業的學生提供適切支援。90%的學生能獲獎學金或獎項，讓他們輕鬆追尋幼教夢。
耀中幼教學院
電話：3977 9877
WhatsApp：9312 0733
電郵：[email protected]
立即網上報名：Yew Chung College of Early Childhood Education