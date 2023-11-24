聖誕冰雪之旅 哈爾濱賞冰雕 東歐浪漫遊

轉眼間，又到了令人興奮不已的聖誕節了！不少人都嚮往過一個白色浪漫的聖誕節，除了熱門地日本、韓國等地之外，新華旅遊誠意推出2大聖誕冰雪之旅，分別帶大家到哈爾濱體驗零下十多度的冰雪世界，同時觀賞雕工精緻的大型冰雕及雪雕；另外，亦會帶大家置身東歐，感受浪漫之都的魅力。

第39屆【哈爾濱國際冰雪節】

6天純玩團

旅行團編號︰LRHB06SS

出發日期 : 12月25日 , 2024年 1月1,8,15日

團費︰7,899港元起/每位 9天東歐 (多瑙河明珠、浪漫古城、音樂之都)

旅行團編號︰EELC09TF

出發日期 : 12月19日

團費︰18,999港元起/每位

暢遊冰雪大世界 太陽島公園雪雕 要看冰雕雪雕不一定要去北海道札幌，哈爾濱也看得到！新華旅遊的「第39屆【哈爾濱國際冰雪節】6天純玩團」將會帶大家享受每年一度的哈爾濱國際冰雪節，親身體驗東方雪國之美。 哈爾濱冰雪大世界集天下冰雪藝術之精華，融冰雪娛樂活動於一園。行程中大家可以欣賞世界最高、最長、最大的冰雪景觀，甚至是全球知名建築、哈爾濱冰上雜技秀、室外大型冰雪實景演出等異彩紛呈的冰雪活動。冰雪世界的大滑梯、攀冰岩、迷宮、雪地激戰、雪地足球、冰沙壺球等冰上項目足夠讓大家見識哈爾濱的冰雪風光。到了晚上，五顏六色的燈光開放時，彷彿置身冰燈的童話世界。