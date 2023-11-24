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特刊
2023-11-24 04:29:42
日報

聖誕冰雪之旅 哈爾濱賞冰雕 東歐浪漫遊

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轉眼間，又到了令人興奮不已的聖誕節了！不少人都嚮往過一個白色浪漫的聖誕節，除了熱門地日本、韓國等地之外，新華旅遊誠意推出2大聖誕冰雪之旅，分別帶大家到哈爾濱體驗零下十多度的冰雪世界，同時觀賞雕工精緻的大型冰雕及雪雕；另外，亦會帶大家置身東歐，感受浪漫之都的魅力。
 

第39屆【哈爾濱國際冰雪節】
6天純玩團 
旅行團編號︰LRHB06SS
出發日期 : 12月25日 , 2024年 1月1,8,15日
團費︰7,899港元起/每位

9天東歐 (多瑙河明珠、浪漫古城、音樂之都) 
旅行團編號︰EELC09TF
出發日期 : 12月19日
團費︰18,999港元起/每位

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哈爾濱 哈爾濱國際冰雪節

在哈爾濱冰雪節，哈爾濱的街道廣場張燈結綵。冰雪藝術、冰雪體育、冰雪旅遊等各項活動在銀白色的世界裡有聲有色地展開起來。哈爾濱搖身一變，變成了碩大無棚的冰雪舞臺，讓每個人可以盡情狂歡、玩轉冰雪樂趣。

哈爾濱 哈爾濱國際冰雪節 太陽島國際雪雕藝術博覽會

太陽島國際雪雕藝術博覽會，是中國雪雕藝術的發源地，是中國哈爾濱國際冰雪節的重要組成部分，也是哈爾濱冬季旅遊的最大亮點之一。

暢遊冰雪大世界 太陽島公園雪雕

要看冰雕雪雕不一定要去北海道札幌，哈爾濱也看得到！新華旅遊的「第39屆【哈爾濱國際冰雪節】6天純玩團」將會帶大家享受每年一度的哈爾濱國際冰雪節，親身體驗東方雪國之美。

哈爾濱冰雪大世界集天下冰雪藝術之精華，融冰雪娛樂活動於一園。行程中大家可以欣賞世界最高、最長、最大的冰雪景觀，甚至是全球知名建築、哈爾濱冰上雜技秀、室外大型冰雪實景演出等異彩紛呈的冰雪活動。冰雪世界的大滑梯、攀冰岩、迷宮、雪地激戰、雪地足球、冰沙壺球等冰上項目足夠讓大家見識哈爾濱的冰雪風光。到了晚上，五顏六色的燈光開放時，彷彿置身冰燈的童話世界。

細雪紛飛 浪漫東歐

12月不但是聖誕節，更是一年完結的時候。辛苦了一整年，是時候來一趟長線旅行放空身心，抖擻精神後再投入新一年的繁忙生活！新華旅遊的「9天東歐 (多瑙河明珠、浪漫古城、音樂之都)」就最適合不過了。

布拉格是出名的浪漫之都，在行程中大家會踏上查理四世大橋，是捷克最美的石橋，橫跨伏爾塔瓦河，更是連接老城與布拉格城堡周邊地區重要的橋樑通道，大家可於細雪紛飛下欣賞兩旁古老建築。

除此之外，大家亦會到訪匈牙利漁夫堡，一個新歌德式和新羅曼風格觀景台，在此俯瞰布達佩斯國會大廈和多瑙河，優美景色進入眼簾。再到維也納音樂之鄉，在莫札特像前遥想他的動人樂章，随即被濃濃的音樂氛圍圍繞。踏入冬天，各城鎮更因獨特的氛圍，美的像童話城鎮，定會令大家畢生難忘！
 

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新華旅遊  2722 2888

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