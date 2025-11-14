聖誕鐘聲漸近，大家計劃好今個假期出發去哪裹旅遊了嗎？新華旅遊嚴選四條聖誕期間「保證成團」的路線，讓大家輕鬆出遊，盡享佳節樂趣！
台北【平溪放天燈、榕錦時光生活園區】宜蘭【溫泉、體驗拔蔥及蔥油餅DIY 】烏來【烏來瀑布 】5天團
台北5天團帶大家漫步平溪放飛祈願天燈，走進榕錦時光生活園區感受老宅新生魅力，並前往宜蘭體驗溫泉與親手製作蔥油餅的樂趣，最後到烏來欣賞壯觀瀑布，享受台灣北部的多元風情。
團號：WTFF05SD_2025
保證成團：12月24日
團費：$3,799起
越南富國島聖誕美食休閒5天團
越南富國島美食休閒5天團免簽證直飛度假勝地，入住五星酒店，搭乘世界最長跨海纜車，暢玩香島公園迷你水上樂園，並探訪珍珠野生動物園，盡享南洋聖誕假期。
團號：VPQP05X1
保證成團：12月24日
團費：$8,299起
馬來西亞 雲端體驗5天團
體驗雲端生活，前往吉隆坡與雲頂高原，入住海拔最高5星級酒店，體驗懸浮天際Hoverland的刺激，並在迷人天空之鏡留下夢幻倒影，享受高山清涼與都市繁華的雙重體驗。
團號：SKGT05SD
保證成團：12月24日
團費：$5,799起
雲南【昆明 大理 麗江 香格里拉】純玩8天團
純玩雲南8天，深入探訪昆明、大理、麗江與香格里拉，一次過體驗雲南多元民族風情與壯麗自然景觀，全程純玩無購物，最適合想要深度感受西南魅力的大家。
團號：LKZA08SP
保證成團：12月18,20,21,23,27日
團費：$6,399起
新華旅遊 查詢電話 2722 2888