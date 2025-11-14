聖誕鐘聲漸近，大家計劃好今個假期出發去哪裹旅遊了嗎？新華旅遊嚴選四條聖誕期間「保證成團」的路線，讓大家輕鬆出遊，盡享佳節樂趣！

台北【平溪放天燈、榕錦時光生活園區】宜蘭【溫泉、體驗拔蔥及蔥油餅DIY 】烏來【烏來瀑布 】5天團

台北5天團帶大家漫步平溪放飛祈願天燈，走進榕錦時光生活園區感受老宅新生魅力，並前往宜蘭體驗溫泉與親手製作蔥油餅的樂趣，最後到烏來欣賞壯觀瀑布，享受台灣北部的多元風情。

團號：WTFF05SD_2025

保證成團：12月24日

團費：$3,799起

