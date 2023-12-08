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特刊
2023-12-08 04:29:37
日報

聖誕商場玩樂2023巡禮第一站 商場聯乘大熱卡通角色 Q爆迎聖誕！

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還有不足三星期就是聖誕節了！各大商場都已經陸續裝上璀璨奪目的聖誕燈飾，小編為大家精選出以下聖誕玩樂消費推介，讓大家共度美好佳節！
 

東薈城名店倉 藍精靈

藍精靈出沒東薈城名店倉
全球首個4米高藍極光精靈震撼登場

「藍精靈十分勁」，童年回憶之一的藍精靈，這個聖誕於東薈城名店倉驚喜現身！由即日起2024年1月2日，商場舉辦「Smurfs Up Christmas」聖誕主題活動，搖身一變成為充滿驚喜的藍精靈聖誕村莊，一眾活潑鬼馬的藍精靈將以全新充滿科幻未來感的聖誕造型登場，帶領各位暢遊6大主題區域。包括全球首次展出的4米高巨型「藍極光精靈」、8米高「燈光動感聖誕樹」、沉浸式「『蘑』幻迷離蘑菇屋」、超刺激互動遊戲「藍精靈聖誕大冒險」以及「藍精靈璀璨長廊」節日燈飾！ 

活動日期︰11月21日 - 2024年1月2日
活動時間︰10:00 - 22:00
地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場，二樓天橋及地下

太古城中心 迪士尼

迪士尼朋友驚喜現身太古城
打造聖誕栽種園地「GROW with LOVE」

太古城中心與迪士尼攜手帶來綠色聖誕特別企劃，於即日起至2024年1月1日，為大家送上「GROW with LOVE」聖誕主題活動，打造成聖誕綠色園地主題大型裝置。現場設有9.5米高Mickey聖誕小屋，當中米奇造型吊飾更是以環保物料3D打印而成！其他迪士尼朋友更在場內地下及一樓其他不同的「GROW with LOVE」小型裝置等待大家！

活動日期︰11月17日 - 2024年1月1日
活動時間︰12:00 - 21:00(星期一至五)，11:00 – 21:00(星期六、星期日及公眾假期)
地點：太古城中心二樓中庭及中橋

MOSTown新港城中心 姆明

MOSTown新港城中心神還原姆明谷
首次展出官方珍藏漫畫手繪

馬鞍山MOSTown新港城中心由即日起至2024年1月1日，化身為「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」，高度還原姆明世界，讓大家置身於充滿北歐冬日氣氛的姆明谷，與姆明、歌妮、史力奇、小美等姆明一族及好朋友暢遊3大打卡區及2大主題玩樂區，歡度芬蘭式冬日假期！另外，作者Tove Jansson親手繪畫的珍藏級漫畫手稿，亦會在特別期間限定展出，姆明迷萬勿錯過！

活動日期︰11月10日 - 2024年1月1日
活動時間︰10:00 - 22:00(打卡區及姆明一族官方珍藏漫畫手稿展區)，12:00 - 20:00(冬日玩樂區)
地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場

荷里活廣場 MyLittlePony

荷里活廣場夢幻化身
My Little Pony華麗城堡
同場加映Y2K滾軸溜冰場

超人氣經典角色My Little Pony，由即日起至2024年1月1日，將會現身鑽石山荷里活廣場，舉行「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」！同場更有全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」，於夢幻的燈光及環境下享受滾軸溜冰的樂趣！場內以Y2K彩虹顏色作為設計主調，簡直是少女心滿滿！現場特設全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」，可讓大人與小朋友入場試玩！

活動日期︰11月9日 - 2024年1月1日
活動時間︰10:00 - 22:00
地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

東港城 IKEA FABLER

巨型IKEA FABLER小熊萌
爆現身東港城
大搞粉絲見面會

可愛的IKEA FABLER小熊自開售而來，一直都人氣高企！憑著萌爆造型，成功俘虜不少粉絲。由即日起至2024年1月1日，IKEA FABLER小熊及鯊鯊更旋風登陸將軍澳坑口東港城，與大家歡度充滿濃厚瑞典節日氣氛的聖誕節！此外，場內特別打造了歐洲復古火車站場景及6米高巨型聖誕樹和歐洲舊式街景。

活動日期︰即日起 - 2024年1月1日
活動時間︰11:00 - 21:00
地點：東港城一樓中庭

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圍方 胡桃夾子

圍方上演港版《胡桃夾子》
8米高主題城堡
360度打造沉浸式童話體驗

今個聖誕，圍方破天荒聯乘香港芭蕾舞團，以聖誕經典芭蕾舞表演劇目、20 世紀初香港為背景改編的《胡桃夾子》作為主題，呈獻新界最大型聖誕裝置「胡桃夾子聖誕盛會」。亮點包括8米高主題華麗城堡，及以香港著名觀光景點創作的霓虹藝術裝置作品，打造獨一無二又充滿港版《胡桃夾子》元素的聖誕。圍方亦邀請了香港芭蕾舞團首次於商場上演融入本地元素的港版《胡桃夾子》精選劇目，讓大家近距離感受專業芭蕾舞者的優雅風采！

活動日期︰即日起 - 2024年1月1日

觀塘YM²裕民坊 北極熊

7隻北極熊來襲觀塘YM²裕民坊
5米高巨型充氣毛毛版北極熊萌爆登場

觀塘市中心將於這個冬日搖身一變成為北極小鎮，7隻來自極地的北極熊將前來與大家見面！「冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town」於即日起至 2024年1月1日期間，於觀塘市中心 YM²裕民坊和自由空間舉行。打造7大特色北極熊拍照點和多個室內室外娛樂區域，其中的一個主打景點是一隻5米高的充氣毛毛版巨型北極熊。

活動日期︰12月1日 - 2024年1月1日
地點：
懶懶熊(7米長)：YM²裕民坊UG正門
波士熊(5米高)：YM²裕民坊L1中庭(11:00 - 20:00)
瞓覺熊：YM²裕民坊UG大堂
媽媽熊與寶寶熊：YM²裕民坊L3花園平台(11:00 - 20:00)
蜜糖熊與甜心熊：自由空間(適用於12月16日 - 2024年1月1日)

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港鐵商場 機器人力克

港鐵7大商場
「聖誕Fun享夢工場」
本地原創機器人力克駕到

港鐵旗下7大商場-杏花新城、綠楊坊、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，將會聯手呈獻「聖誕 Fun 享夢工場」。本地原創角色機器人力克穿梭時空登陸杏花新城及綠楊坊，更於指定日子化身成聖誕老人，增添節日歡樂氣氛。屯門海趣坊戶外空間，化身聖誕小鎮，於指定日子及時間上演飄雪匯演，營造白色聖誕氛圍！同時，海趣坊將會舉辦白色聖誕市集，匯集多款聖誕主題精品，好讓大家準備節日禮物。

活動日期︰即日起 - 2024年1月1日

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