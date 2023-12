聖誕商場玩樂2023巡禮第一站 商場聯乘大熱卡通角色 Q爆迎聖誕！

太古城中心與迪士尼攜手帶來綠色聖誕特別企劃,於即日起至2024年1月1日,為大家送上「GROW with LOVE」聖誕主題活動,打造成聖誕綠色園地主題大型裝置。現場設有9.5米高Mickey聖誕小屋,當中米奇造型吊飾更是以環保物料3D打印而成!其他迪士尼朋友更在場內地下及一樓其他不同的「GROW with LOVE」小型裝置等待大家!

荷里活廣場夢幻化身

My Little Pony華麗城堡

同場加映Y2K滾軸溜冰場

超人氣經典角色My Little Pony,由即日起至2024年1月1日,將會現身鑽石山荷里活廣場,舉行「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」!同場更有全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」,於夢幻的燈光及環境下享受滾軸溜冰的樂趣!場內以Y2K彩虹顏色作為設計主調,簡直是少女心滿滿!現場特設全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」,可讓大人與小朋友入場試玩!

活動日期︰11月9日 - 2024年1月1日

活動時間︰10:00 - 22:00

地點:鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場