聖誕商場玩樂2023巡禮第三站 最強聯乘! 一同炒熱聖誕氣氛

聖誕商場玩樂一浪接一浪，小編繼續為大家推介各商場聖誕限定主題活動，務求炒熱聖誕氣氛！



MOKO新世紀廣場《莓日都是聖誕》市集

巨型毛線編織森林小鎮打造最暖聖誕 MOKO新世紀廣場《莓日都是聖誕》市集，為大家帶來40個本地人氣美食及文創品牌，提供以草莓為題的應節聖誕食品及精品，打造全城最強草莓美食地圖。此外，商場更聯乘香港街頭編織藝術團體「La Belle Époque」 打造 “Merry X’mas! Knit Our Town”巨型聖誕打卡佈置，讓每位訪客都能感受到暖笠笠的冬日。 活動日期︰即日起 - 2024年1月1日

活動時間︰10:00 - 22:00

地點：新世紀廣場MTR樓層中庭

Mira Place聖誕「星」級突破

首次引入AI升降球裝置大玩動感星空 尖沙咀Mira Place聖誕裝飾大玩「星」級突破，呈獻必去打卡熱點：「Find Your Santa Zo-mate@Mira Place」。引入全港商場從未引入過的AI吊天升降球星空裝置大玩動感星空，打造北歐幻彩玻璃屋聖誕小鎮及派出12星座聖誕老人，尋找您的專屬Santa Zo-mate聖誕老人，體驗不一樣的聖誕節！另外，商場於12月推出「Zo-beautiful美容月」大派超過100萬元美容獎賞，今個星期六（12月9日）更打造首個Beauty Open Day送您大量免費美容體驗及低至1折優惠，讓您美麗過聖誕！ 活動日期：即日起 - 2024年1月1日

地點︰Mira Place 中庭、大堂、行人天橋及Mira Steps

MCP新都城中心X Hönes Uhren GmbH

亞洲首個德國黑森林布穀鳥鐘聖誕盛會 新都城中心2期邀得享譽全球的德國黑森林鐘錶協會成員、頂尖鐘錶工藝品牌 Hönes Uhren GmbH 攜手合作，呈獻亞洲首個布穀鳥鐘聖誕盛會“The Christmas Cuckoo at MCP”，融合黑森林工藝遺產、歐陸聖誕氛圍與多元感官體驗，打造藝術打卡場景及互動投影遊戲。其中最矚目的6米高布穀鳥鐘小屋每逢整點及30分更有「飄雪聖誕光影音樂匯演」。新都城中心3期同期亦會舉行“The Christmas Cuckoo 德國聖誕小鎮市集”，雲集逾20個不同類型的本地品牌攤檔，為大家帶來富傳統德國特色的聖誕。 活動日期︰即日起 - 2024年1月1日

地點：MCP CENTRAL 及 MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）L1天幕廣場

新都會廣場「夢幻冬日雪之國」

瀰漫美式聖誕的氛圍 享受戶外溜冰之樂 葵芳新都會廣場將美式聖誕的氛圍搬進城市，帶來戶外溜冰及聖誕市集工作坊等合家歡活動，除了打造夢幻冰雪國度，更與你和摯愛、家人及朋友一起展開聖誕樂悠之旅。商場亦會舉行「夢幻冬日雪之國」，帶來4大冬日節慶主題活動，匯聚了12月周末限定的聖誕美食手作市集及工作坊、戶外飄雪溜冰、與聖誕老人在樹屋之約及節日佈置打卡等豐富元素，為你帶來一個驚喜難忘的聖誕佳節！ 活動日期︰即日起 - 2024年1月1日

活動時間︰10:00 - 22:00

地點：新都會廣場L4露天廣場

新城市廣場X英國插畫家Edward Monaghan

打造水滴精靈夢幻聖誕小鎮 曾獲多個奢華品牌如Hermès、Bulgari、Apple等青睞的英國超現實派插畫家Edward Monaghan破天荒跨越領域走進商場，首度為新城市廣場聖誕裝置擔任設計總監，將商場打造成《水滴精靈夢幻聖誕小鎮》，以超現實風格融合唯美夢幻的9大矚目打卡位！當中必影7樓戶外的3米高發光水滴精靈、由水滴精靈化身成閃爍吊飾打造的5米高聖誕樹以及7米寬戶外互動光影水滴精靈許願亭！還有助燃氣氛的年度節慶感謝祭和頭獎為別注版電動車的「佳節好賞大抽獎」，不容錯過！ 活動日期︰即日起 - 2024年1月1日

活動時間︰12:00 - 22:00

地點：新城市廣場1期三樓中庭、七樓星光花園、三樓戶外平台

黃埔天地【Mr. Men Little Miss –

Winter WhampoaLand】

8大打卡焦點 聖誕氣氛滿瀉 黃埔天地今年以開心聖誕為主題，聯同Mr. Men Little Miss呈獻【Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand】，讓大家重拾美好回憶。兩大打卡位分別是黃埔號夢幻又歡樂的 「Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand」，以及位於聚寶坊充滿童趣 「Mr. Men Little Miss – POP-UP Music Book」。此外，由12月16日起，時尚坊亦設有全港首個以遊戲主導的3D實體互動像素樂園【Whampoa PixelMas】，招募大家化身像素奇兵，挑戰3大巨型版實體遊戲關卡，一齊開心過聖誕！ 活動日期︰即日起 - 2024年1月1日

地點：黃埔號（船尾戶外位置）、聚寶坊（德安街入口）及時尚坊（MTR層）

荃灣廣場X台灣爆紅貓明星「橘貓重重」

「大」玩聖誕節！9大人氣打卡位 荃灣廣場為本港貓奴帶來一個巨「大」驚喜，花盡心機請得以一身肥肉及一張厭世臉風靡全台的爆紅貓明星「橘貓重重」首次襲港。特設荃灣廣場 x「 橘貓重重『大』玩聖誕節」戶外場景，設9大人氣打卡位，其中備受矚目的3米高超巨型「橘貓重重」立體裝置，曾於台灣風靡一時，場面墟冚壯觀！另外，亦設有以貓咪最愛的冷線球而建的「暖暖織園」及捉緊主子尾巴的20米長「喵星打卡牆」，及好玩的數碼互動聖誕遊戲，營造出可愛又溫暖的冬日氛圍，一起沉浸在貓咪的世界中。 活動日期︰即日起 - 2024年1月1日

地點︰荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中花園