聖誕商場玩樂2023巡禮第三站 最強聯乘! 一同炒熱聖誕氣氛

黃埔天地【Mr. Men Little Miss –

Winter WhampoaLand】

8大打卡焦點 聖誕氣氛滿瀉

黃埔天地今年以開心聖誕為主題,聯同Mr. Men Little Miss呈獻【Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand】,讓大家重拾美好回憶。兩大打卡位分別是黃埔號夢幻又歡樂的 「Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand」,以及位於聚寶坊充滿童趣 「Mr. Men Little Miss – POP-UP Music Book」。此外,由12月16日起,時尚坊亦設有全港首個以遊戲主導的3D實體互動像素樂園【Whampoa PixelMas】,招募大家化身像素奇兵,挑戰3大巨型版實體遊戲關卡,一齊開心過聖誕!

活動日期︰即日起 - 2024年1月1日

地點:黃埔號(船尾戶外位置)、聚寶坊(德安街入口)及時尚坊(MTR層)